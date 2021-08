Cayey requerirá la vacuna contra el COVID-19 a empleados municipales

El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, informó que a partir de mañana lunes, será cumpulsoria la vacunación contra el COVID-19 para los empleados municipales que trabajen de manera presencial.

De esta manera, el alcalde se une a la iniciativa salubrista impuesta por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia mediante orden ejecutiva, donde se establece que a partir de mañana, 16 de agosto las agencias de la rama ejecutiva deben requerir a sus empleados que trabajen de forma presencial, estar debidamente inoculados con una vacuna autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

“Será requisito que cada empleado que trabaje de modo presencial en el Municipio de Cayey esté inoculado con una vacuna autorizada por la FDA para atender la emergencia”, detalló el alcalde en comunicación escrita.

Para aplicar la disposición, indicó que la Oficina de Recursos estará verificando el estado de vacunación de los empleados municipales y solicitará a cada uno copia del certificado de vacunación.

El primer ejecutivo dijo, además, que los empleados que no presenten su certificado de inmunización deberá presentar una prueba negativa de Covid-19 realizada dentro de un término máximo de 72 horas. Señaló que el empleado que no cumpla con las disposiciones no podrá presentarse a trabajar de manera presencial y de ser aplicable “tendrá la opción de agotar tiempo compensatorio o acogerse a la licencias regulares aplicables”.

“De no tener balance acumulado, el empleado deberá acogerse a una licencia sin sueldo hasta que culmine la emergencia”, sostuvo en un parte de prensa.

Por otra parte, el empleado que por razones médicas no pueda inocularse, deberá presentar un certificado de contraindicación médica. En el caso de motivos religiosos, se le requerirá una declaración jurada.

