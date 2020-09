CEE da turno para atender a sobre 200 personas que quedaron sin inscribirse

Fueron largas las filas que se llevaron a cabo en la Junta de Inscripción Permanente en Guaynabo, donde ciudadanos acudieron en el último día de inscripción para asegurar su derecho al voto en las elecciones generales el 3 de noviembre.

No obstante, sobre 200 personas no lograron completar el proceso, sin embargo, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) notificó que otorgarían turnos a aquellos que no lograron completar el proceso para ser atendidos entre martes y miércoles.

De hecho, la última persona que fue atendida contó a Telenoticias que estuvo desde las 6:00 p.m. en la JIP esperando su turno, lo que da una idea del tiempo que electores estuvieron esperando y la cantidad de personas que acudieron para realizar los procesos de inscripción.

“Estaba bien lleno. Llegue como a las seis de la tarde con mi pareja. Y realmente hay de todo. He visto mayores de 65, mayores de 60.”, contó Brenda Cordero.

Por su parte el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte indicó que lo ideal hubiese sido que se hubiese extendido la fecha para que más personas tuvieran la oportunidad de inscribirse.

“Cuando pasen estas elecciones generales hay que retomar. Hay muchos errores en ese nuevo Código Electoral. Mucho abuso y atropello. Lamentablemente la administración actual quiso hacerlo así y hemos visto las consecuencias en las primarias.”, señaló.

