Celebran tercera edición del “Claro Gaming Championship”

Claro en colaboración con Hambo de “Yo soy un Gamer”, anunció hoy que estará celebrando el torneo “Claro Gaming Championship 2022, en el cual otorgarán hasta $500 por localidad entre los participantes que jueguen el videojuego Nintendo Switch Sports, desde el 25 de junio al 27 de agosto en sus diferentes localidades alrededor de la Isla.

El presidente y principal oficial ejecutivo de Claro, Enrique Ortiz de Montellano expresó: “En Claro siempre nos hemos destacado por ofrecer una conexión superior para descargar, y también para subir contenido rápidamente gracias a nuestra tecnología de fibra óptica, la cual es cual es esencial para jugar en línea. Los invitamos a visitar nuestras tiendas y participar de este interesante torneo”.

El Claro Gaming Championship se llevará a cabo en las siguientes tiendas y Centros de Atención al Cliente (CAC) de Claro.

25 de junio: Tienda Claro Centro Mall en Caguas

9 de julio: Plaza del Caribe en Ponce

16 de julio: Fajardo

23 de julio Mayagüez

6 de agosto: Plaza del Norte en Hatillo

13 de agosto: Plaza Las Américas en San Juan

27 de agosto: San Patricio Plaza en Guaynabo

Los interesados en participar del torneo podrán registrarse en la tienda el día correspondiente del evento desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. Es requisito ser cliente de Claro, o en el caso de un menor, su padre o encargado debe cliente de la empresa. El torneo comenzará a partir de las 10:30 a.m. e incluirá los siguientes modos a jugarse; Bowling 1v1, Soccer 1v1, Volleyball 1v1, Badminton 1v1, Chambara 1v1. Se harán transmisiones de algunas partidas en vivo a para las personas que deseen ver el shoutcasting a través de la página de Facebook de Claropr. Para más información del torneo puede acceder a www.clarogaming.com.