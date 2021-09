Cenizas de carbón contaminan el agua potable de residentes del sur, según estudio

El Colegio de Químicos de Puerto Rico (CQPR) reveló este miércoles, importantes datos acerca del impacto de las cenizas de carbón sobre el acuífero del sur y sus consecuencias en la salud de los residentes de esa área.

“Estas cenizas contienen concentraciones de arsénico, cadmio, cobalto, cromo, milobdeno, plomo, selenio, y vanadio. Aunque en este estudio exploratorio no se incluyeron, entre los contaminantes de las cenizas también se encuentran algunos elementos en su forma radiactiva. El método oficial para medir la toxicidad de las cenizas incluye un paso de extracción (TCLP), el cual no extrae eficientemente los tóxicos de las cenizas, llevando a una clasificación de estas como no tóxicas. La EPA ha sabido esto por décadas, pero el cabildeo de la industria multibillonaria del carbón ha detenido todo esfuerzo para cambiarla. Los resultados de este estudio exploratorio demuestran que le están llegando contaminantes tóxicos y cancerígenos al agua que consumen los residentes de esta área”, explicó el doctor Osvaldo Rosario, Asesor Científico del CQPR y parte del Comité Ad-Hoc Cenizas AES en comunicación escrita.

El estudio realizado por el CQPR inició en el 2018. Como parte de sus esfuerzos, la prestigiosa institución fundada en el 1941 también ha desarrollado dos simposios sobre el tema, en los que han participado miembros de las comunidades afectadas. Así como representantes de la oficina del Caribe del Environmental Protection Agency (EPA, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico.

La investigación se desarrolló con el propósito de verificar si las cenizas que se han depositado en terrenos sobre el acuífero del sur están afectando la calidad del agua potable. Cabe destacar que, como parte del proceso del muestreo, se han realizado dos estudios, el primero el 1 de marzo y el segundo en agosto de 2021, para ver la posible presencia de contaminantes de las cenizas.

Estos datos son aún más relevantes durante la temporada de huracanes porque cuando cae lluvia sobre las cenizas expuestas, estas disuelven contaminantes tóxicos y cancerígenos y los transportan al subsuelo hasta llegar a los acuíferos.

Para ampliar los datos del estudio, el CQPR le ha solicitado en dos ocasiones a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) tener acceso a sus pozos para hacer una toma de muestras. Al momento, la autorización no le ha sido concedida al CQPR.

Recientemente se aprobó la Ley 40, 2017 para “Prohibir el depósito y la disposición de Cenizas de Carbón o Residuos de Combustión de Carbón en PR”.

La institución continuará estudiando la calidad de las aguas del acuífero del sur, expandiendo su investigación hacia Arroyo y Salinas, donde también se han depositado cenizas.

“El Colegio de Químicos y los residentes de estas áreas exigen que la AAA monitoree de cerca este acuífero para identificar contaminantes característicos de las cenizas y mantengan informados al pueblo. También se exige que el gobierno y las agencias pertinentes le soliciten a la AES que remueva todo depósito de cenizas sobre los terrenos del acuífero. Mientras estas cenizas depositadas permanezcan sobre el terreno, continuarán llevando estos contaminantes al acuífero”, expuso el doctor Edgard Resto, presidente del Comité Asesor del CQPR.