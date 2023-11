Centros comerciales se unen en colecta masiva a favor de fundación dedicada a rescatar animales

Ante la escasez de recursos en la Isla para atender el tema los animales callejeros y las necesidades que enfrentan, la empresa Urban Edge Properties une dos de sus centros comerciales, Shop at Caguas y The Outlets at Montehiedra para recolectar artículos a favor de esta causa.

Por tercer año consecutivo, la compañía Urban Edge inicia una campaña bajo el lema “Regala una Sonrisa y deja Huellas de Amor”, a favor de una entidad. Este año la campaña va dirigida en bienestar de los animales realengos, a través de la organización Rabito Kontento, fundación que por los pasados 12 años se ha dedicado al rescate de animales y quiénes llevan un nuevo proyecto llamado “Una nueva Kasita”, con la que buscan una facilidad en la que puedan continuar ofreciendo sus servicios.

“Regala una sonrisa y deja Huellas de Amor” es una iniciativa que consiste en la colocación de dos cajas en acrílico, las cuáles serán ubicadas en los centros comerciales Shops at Caguas y The Outlets at Montehiedra, donde las personas podrán depositar artículos de primera necesidad para los animales que impacta esta organización. Estas cajas estarán disponibles en ambos centros comerciales a partir del viernes, 1 de diciembre hasta el viernes, 15 de diciembre de 2023.

“Nos encontramos felices y muy centrados en revalidar nuestro compromiso con aquellos sectores de la sociedad en necesidad, mediante esta iniciativa. Año tras año siempre identificamos una causa, la cuál da vida y motor a este movimiento. “Regala una sonrisa y deja Huellas de amor” es nuestra manera de agradecer y honrar la encomiable labor que lleva la organización Rabito Kontento por los animales sin hogar” expresó Lineth Rosado, Vice Presidenta de Operaciones en Puerto Rico de Urban Edge Properties, quiénes han impactado varias entidades benéficas, desde que iniciaron esta campaña hace tres años.

Por su parte, Sharon Deliz, vicepresidenta y portavoz de la entidad Rabito Kontento describió dicha iniciativa como una muy beneficiosa en esta época. “Proyectos como estos nos ayudan a recibir articulos necesarios para seguir ayudando a los callejeritos” añadió Deliz, quien recalcó el mensaje de adopción, esterilización y educación de mascotas.