Centros de Salud en la Isla se unirán al programa de vacunación contra el COVID-19

En las próximas semanas, 15 Centros de Salud en Puerto Rico serán invitados a unirse al Programa de Vacunación en Centros de Salud como parte de la iniciativa de la Administración de Recursos y Servicios de Salud bajo el Departamento de Salud federal (HRSA por sus siglas en inglés) y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para garantizar que las comunidades desatendidas y personas afectas desproporcionalmente por el COVID-19 estén vacunadas de manera equitativa, anuncio el viernes, la comisionada residente, Jenniffer González Colón.

“Me place compartirles de esta gran iniciativa que hará que se agilice el proceso de vacunación en Puerto Rico, y en especial que se haga accesible a las comunidades donde habitan familias de escasos recursos. Invito a la población a que tan pronto tengan oportunidad de obtener la vacuna del COVID, accedan a ponérsela y ayudar a derrotar este virus,” dijo la comisionada residente en comunicación escrita.

Responden a la determinación del presidente Biden.

Los centros que serán invitados a participar son; Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc. en Arroyo, Servicios de Salud Primarios de Barceloneta, Inc., Community Health Foundation of Puerto Rico Inc. en Bayamón, Corporación de Salud Asegurada por Nuestra Organización Solidaria, Inc. (S.A.N.O.S.) en Caguas, Camuy Health Services, Inc., Hospital General de Castañer, Inc. en Castañer, Prymed Medical Care, Inc. en Ciales, Corporación de Servicios de Salud y Medicina Avanzada en Cidra, NEOMED Center, Inc. en Gurabo, Corporación de Servicios Medico Primario y Prevención de Hatillo, Centro de Salud de Lares, Inc., Concilio de Salud Integral de Loíza, Inc., Migrant Health Center Western Region, Inc. en Mayagüez, Morovis Community Health Center, Inc., Salud Integral en la Montana, Inc. en Naranjito, Centro de Servicios Primarios de Salud de Patillas, Inc., MED Centro, Inc. en Ponce, Costa Salud Community Health Centers, Inc. en Rincón y HPM Foundation, Inc., Puerto Rico Community Network for Clinical Services, Research and Health Advancement (PRCONCRA) Inc. y el Municipio de San Juan.

Los centros de salud financiados por la HRSA son organizaciones comunitarias dirigidas por pacientes que brindan atención primaria de salud de forma accesible, de calidad y rentable. A nivel nacional, cerca de 1,400 centros de salud financiados por la HRSA operan aproximadamente 13,000 lugares y brindan cuidado primario y preventivo. Más del 91por ciento de los pacientes de los centros de salud son individuos o familias que viven en o por debajo del 200 por ciento del nivel federal de pobreza y cerca del 63por ciento de los pacientes son minorías raciales y/o étnicas. Los centros de salud están desempeñando un rol vital al apoyar los esfuerzos de las comunidades locales contra la emergencia del COVID-19.

Hoy unos 700 centros de salud fueron invitados a participar en la próxima fase del programa. Estos centros prestan servicios a una alta proporción de pacientes de minorías y de bajos ingresos, a poblaciones rurales o fronterizas y operan programas de salud para indígenas de zonas urbanas y tribales y que utilizan guaguas tipo van para brindar servicios.

