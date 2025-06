Cervecera de Puerto Rico y RIMAS Entertainment brillan en Cannes Lions 2025

DDB Latina Puerto Rico ha logrado una gesta histórica al consagrarse en el festival de creatividad más prestigioso del mundo: Cannes Lions 2025. Con un total de 23 shorlists y siete premios, incluyendo el Grand Prix, un Oro, dos Plata, tres Bronces, la agencia ha colocado el nombre de Puerto Rico en lo más alto del escenario global de la publicidad con dos marcas netamente puertorriqueñas: Medalla Light con la campaña Found in Translation y Rimas Entertaiment con Tracking Bad Bunny.

“Estos premios no solo celebran ideas brillantes. Celebran quiénes somos, de dónde venimos y lo que podemos lograr cuando contamos nuestras historias con verdad y corazón. Ambas campañas no solo fueron innovadoras; fueron profundamente humanas. Y es precisamente esa conexión emocional, esa autenticidad cultural, lo que ha catapultado a DDB Latina Puerto Rico como un referente de creatividad global”, expresó Edgardo Rivera, CEO de DDB Latina PR.

Rivera añadió “este logro se da en un contexto altamente competitivo: de más de 27,000 inscripciones a nivel mundial, apenas el 10% logra entrar en shortlist, alrededor del 3% obtiene un León de Bronce, solo el 0.5 % gana Plata, el 0.1 % logra un Oro y un exclusivo 0.07 % consigue un Grand Prix. Este reconocimiento llega compitiendo contra agencias de países con cientos de millones de habitantes, respaldadas por presupuestos

multimillonarios y campañas globales de alto perfil. Desde una isla pequeña, DDB Latina Puerto Rico demostró que las ideas poderosas no necesitan tamaño, sino autenticidad, visión y creatividad”.

Found in Translation de Medalla Light, desplegada en ciudades de la diáspora puertorriqueña en EE.UU., transformó frases típicas del español boricua traducidas literalmente al inglés en un movimiento creativo y colaborativo. Los anuncios invitaron a los usuarios a compartir sus propios dichos en un sitio web interactivo, celebrando la identidad puertorriqueña con humor, ingenio y mucha nostalgia.

“Para Medalla Light, ganar un León en Cannes por primera vez es un hito que trasciende la publicidad. Es un reconocimiento al poder de contar nuestras historias a nuestra manera, con nuestras palabras, con el orgullo que sentimos por lo que somos como puertorriqueños. Found in Translation no fue solo una campaña; fue un homenaje a nuestro lenguaje cotidiano, a esas frases que nos definen y nos unen, sin importar dónde estemos. Que una marca local, sea reconocida a nivel global por celebrar su identidad, demuestra que no hay nada más universal que lo auténtico. Este premio no es solo de Medalla: es de todo Puerto Rico.”, afirmó Elaine García, directora de Mercadeo de Cervecera de Puerto Rico.

Tracking Bad Bunny recibió el Grand Prix en la categoría Entertainment for Music, al lograr una integración magistral entre música, tecnología y orgullo patrio.

“El corazón de esta campaña fue una colaboración extraordinaria con Spotify y Google, que nos permitió transformar cada canción del álbum en una experiencia inmersiva y significativa. Revelar los títulos a través de coordenadas geográficas escondidas fue nuestra forma de invitar al mundo a redescubrir Puerto Rico desde su esencia. Para nosotros, esto es más que un premio; es una afirmación de que la creatividad en la música también puede transformar, representar y elevar a un país completo.”, expresó Mónica Jiménez, directora de Mercadeo y Alianzas para Bad Bunny en RIMAS.

Con este triunfo sin precedentes, DDB Latina Puerto Rico se convierte en la primera agencia puertorriqueña en cosechar un Grand Prix y siete Leones en un solo año. La agencia se ubicó entre las 20 más premiadas del mundo en Cannes Lions 2025, alcanzó el Top 5 en toda Latinoamérica y se consolidó como la cuarta oficina más galardonada dentro de la red global de DDB. Un logro sin precedentes que reafirma el talento, la visión y la capacidad de Puerto Rico para competir en las grandes ligas de la creatividad mundial.