César Vázquez dice que el PNP “está sangrando por la herida”

El presidente del partido Proyecto Dignidad (PD), César Vázquez, afirmó este miércoles que el Partido Nuevo Progresista (PNP) "está sangrando por la herida". Esto ante el reclamo de votantes de ese partido que brincaron al PD en las elecciones del 2020.

“Los electores no son de ningún partido. Los electores ven en los partidos los instrumentos para alcanzar sus aspiraciones. El PNP dejó de ser ese instrumento para un montón de gente. Y un montón de gente dejó de ir a las elecciones, así que el problema no es la gente, el problema es el partido”, dijo Vázquez en entrevista con Radio Isla 1320 AM.

“Ellos dicen ser de centro-derecha pero no han apoyado ninguna iniciativa conservadora”, añadió.

Vázquez agregó que el trabajo de su partido será ir tras electores conservadores de otros partidos.

“El éxodo del PNP empezó mucho antes que surgiera Proyecto Dignidad, y mucha de esa gente sencillamente no encontraban quien los representara. Así que el trabajo nuestro ahora es alcanzar a esos.”