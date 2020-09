“Charlie” Delgado crea comité para evaluar contrato de Luma Energy

El candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos “Charlie” Delgado Altieri anunció, el lunes, la creación de un comité para evaluar formalmente el contrato otorgado por el gobierno a la compañía Luma Energy para administrar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Según informó Delgado Altieri, el comité estará compuesto por el ingeniero Guillermo Rivera, la licenciada Ivelisse Sánchez, el ex director de la AEE, Héctor Rosario, el líder sindical Pedro Irene Maymí y el ex secretario del Departamento del Trabajo, Frank Zorrilla.

“La encomienda a este comité es que evalúe el contrato en todas sus áreas para asegurarnos de que el mismo no favorezca a solo una de las partes, y que sea justo para el pueblo de Puerto Rico. Mi intención es combatir esa práctica que se ha llevado a cabo durante años de otorgar contratos leoninos que tanto daño le han hecho al país”, sostuvo Delgado Altieri en comunicación escrita.

Añadió que una de las encomiendas del comité de trabajo es evaluar cuál podría ser el curso a seguir en caso de que se llegue a la conclusión de que el contrato otorgado (a Luma Energy) no sea razonable. “Aquí lo más importante es que, en ninguna circunstancia, ese contrato represente un golpe al bolsillo de los puertorriqueños. El país está cansado de que, por malas decisiones y malos contratos, la soga parte por lo más finito y sean los consumidores los que tengan que sentir el golpe en su bolsillo. No podemos permitir que los consumidores paguen la energía eléctrica a sobreprecio por malas decisiones de otros. Por esa razón, al momento en que confeccioné este equipo de trabajo, uno de los planteamientos principales que realicé fue que se haga el cálculo para saber si este contrato no traerá aumentos en la tarifa de la luz”, subrayó.

Asimismo, manifestó que se realizará un análisis basado en el impacto que tendría el contrato en cuanto al Sistema de Retiro de la AEE. “Estoy solicitando además que se evalúe de qué forma el sistema de retiro de dicha corporación se vería afectado. En momentos como los que vivimos, lo menos que queremos es que este tipo de decisión cree inestabilidad laboral para los empleados de la Autoridad”, sostuvo.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.