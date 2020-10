Charlie Delgado no ha convencido a Carmen Yulín Cruz Soto para darle su voto

Aunque la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto dijo este jueves que votará a favor del Programa de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD), expresó que el candidato a la gobernación por el partido rojo, Carlos “Charlie” Delgado Altieri no la ha convencido para votar por su candidatura.

Expresó que Delgado Altieri tiene una oportunidad en el Debate Decisivo que transmitirá Telemundo (WKAQ-DTV 2) para ser contundente en sus expresiones.

“Yo creo que aquí hay una masa de electores populares que van a votar por el compañero Charlie Delgado. Y Charlie Delgado tiene hoy la responsabilidad histórica de darle, no al Partido Popular, de darle una victoria a Puerto Rico utilizando un instrumento que es el Partido Popular. Y para eso tiene que ser contundente en sus explicaciones. Si uno lee, como me he leído yo, las 347, creo que son 47 o 74, las páginas del programa de gobierno del Partido Popular que fue aprobado unánimemente el pasado domingo, yo puedo tener algunas diferencias, pero no son sustantivas. Ese programa de gobierno representa para el pueblo de Puerto Rico una alternativa de cambio”, dijo Cruz Soto en conferencia de prensa.

“Así que no es Charlie Delgado, es el Partido Popular Democrático y quién representa una alternativa para detener al Partido Nuevo Progresista. Te tengo que decir que para muchos electores Juan Dalmau también representa esa alternativa de cambio. Así que, como popular, el trabajo de Charlie Delgado hoy es convencer a esos que no son populares. Y ceñirse a ese programa de gobierno. Si se ciñe a ese programa de gobierno, yo voy a votar popular”, añadió.

Las expresiones de Cruz Soto se dieron en una conferencia de prensa donde anunció el inicio de servicios de Head Start y Early Head Start.

