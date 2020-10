Charlie Delgado presenta propuestas de desarrollo económico para la zona central del país

Como parte de lo que ha denominado “La Segunda Transformación de Puerto Rico”, el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos “Charlie” Delgado Altieri, presentó en Barranquitas algunas de sus propuestas para el desarrollo económico de la zona central del país.

“El desarrollo económico del país no puede ser asunto de algunas áreas, ni estar centralizado en la zona metropolitana de San Juan, porque puertorriqueños somos todos y todos tenemos mucho que dar y producir para juntos transformar el país. Como alcalde que he sido por 20 años, me consta que podemos generar riquezas y oportunidades para nuestra gente desde los pueblos, desde cada rincón de nuestra isla”, dijo Delgado Altieri desde la plaza de recreo de Barranquitas.

Delgado Altieri señaló la infraestructura como uno de los asuntos a atender de manera prioritaria en la zona de la montaña. Expuso que para poder generar desarrollo económico, resolvería "la problemática de las interrupciones continuas de los servicios esenciales en toda la montaña del país."

“Sin servicio de agua y luz confiable, no podemos desarrollar empresas y atraer industrias; eso es básico y lo vamos a atender. Es por ello que para mi gobierno el consorcio energético de la montaña será piedra angular para el despunte económico de la montaña. Este proyecto une las voluntades, capacidades y liderato de los municipios de Villalba, Barranquitas, Orocovis, Morovis y Ciales. Con él en funciones brindaremos resiliencia energética a casi 150,000 ciudadanos que tras el paso del huracán María estuvieron casi ocho meses sin energía eléctrica”, sostuvo.

Del mismo modo, ofreció detalles adicionales sobre dicho proyecto energético. “Con una inversión de cerca de un billón de dólares transformaremos la montaña y la convertiremos en productor de su propia energía, de manera que se brinde estabilidad económica a sus municipios. Maximizando la generación de la central Toro Negro y construyendo un sistema de placas solares con almacenamiento de energía en baterías de última tecnología, se garantiza el uso correcto de los fondos CDBG-DR en beneficio del área rural y se pone a la montaña primero”, dijo.

Delgado Altieri indicó que “vamos a impulsar el sector turístico con principal énfasis en la montaña. Así lograremos inyectar dinero nuevo a toda la región a través del pequeño y mediano comerciante. Y sobre los comerciantes; quiero agregar que mi gobierno no va a ser una piedra de tropiezo para sus trámites. Como comerciante que fui, conozco los días que el gobierno le hace perder a los ciudadanos en gestiones y burocracia. Eso hay que cambiarlo, y lo vamos a hacer. Propongo un sistema en el cual los negocios puedan comenzar sus operaciones y generar dinero, y a la par puedan realizar sus trámites de permisologías. Nada de estar pagando rentas sin poder generar dinero por culpa del gobierno. Cuando hablo de transformación, será real y la van a ver puesta en marcha”, manifestó Delgado Altieri al tiempo que añadió expandir el Programa de Ventanilla Única a los 78 municipios para que los ciudadanos no tengan que salir de sus pueblos para recibir los servicios más comunes que ofrecen el gobierno central.

