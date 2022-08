Chayanne será reconocido con importante galardón de los Premios Billboard de la Música Latina

Telemundo y Billboard anunciaron este jueves que el puertorriqueño Chayanne será honrado con el Premio Billboard ĺcono que conceden los “Premios Billboard de la Música Latina”.

El reconocido artista también cantará durante la prestigiosa premiación, que se realizará el jueves 29 de septiembre y será transmitida en vivo por Telemundo, comenzando a las 7pm, desde el Watsco Center de Coral Gables, Florida.

Los finalistas a los “Premios Billboard de la Música Latina” 2022 serán anunciados el jueves, 18 de agosto.

El Premio Billboard Ícono se le otorga a un artista cuya carrera no solamente ha permanecido relevante a lo largo del tiempo, sino que también se ha convertido en el artista más insigne de su género: el modelo a seguir y la cúpula tanto del éxito comercial como musical. Chayanne es un ícono de la balada romántica y del género pop en español en todo el mundo.

Durante su extraordinaria trayectoria de más de cuatro décadas, Chayanne, cuyo nombre es Elmer Figueroa Arce, se ha convertido en uno de los artistas más queridos y respetados del mundo del entretenimiento. Es el fenómeno del artista latino que triunfa a nivel global, siempre rodeado de millones de seguidores.

Chayanne ha consolidado ese éxito con más de 50 millones de álbumes vendidos y 25 canciones que tomaron el primer puesto en los listados de Billboard, incluyendo nueve No. 1s en la lista de Hot Latin Songs. En esa misma lista también logró posicionar 29 canciones en el Top 10. Este último hito lo convirtió en el tercer artista pop latino masculino con más éxitos en la historia de la lista. El gran artista se ha destacado, además, con giras completamente agotadas y cientos de premios de la industria musical.

Recientemente, lanzó “Te amo y punto”, el cual alcanzó el No. 11 de la lista Latin Pop Airplay de Billboard, el puesto más alto desde que “Qué me has hecho”, junto a Wisin, llegase al No. 7 en el 2017. La canción marca su primer lanzamiento en más de cuatro años, desde “Di qué sientes tú” y “Choka choka”, con Ozuna, en el 2018. Asimismo, su álbum Grandes Éxitos se mantuvo en el puesto No. 1 de la lista Latin Pop Albums durante 10 semanas, su mayor duración en la cima entre sus cinco No. 1s.

Chayanne también ha protagonizado en la pantalla chica, y en el cine, incluyendo papeles como estrella invitada en películas, telenovelas y series de televisión. Entre estos se encuentran “Los chicos en conexión caribe”, “Linda Sara”, “Provócame”, y “Dance with me”, junto a Vanessa Williams. También apareció como invitado en la teleserie “Ally McBeal” y protagonizó “Gabriel, amor inmortal”, la aclamada primera miniserie en español. Igualmente, ha prestado su voz para dar vida a los personajes Flynn Ryder en la versión en español de Tangled (Enredados) y recientemente a Clay Calloway para la película Sing 2 (Baila Conmigo 2).

El boricua además ha enfocado su carrera en causas benéficas y ha sido portavoz de United Nations High Commissioner for Refugees y de la Fundación Make-A-Wish. Desde 2014, el artista es uno de los Embajadores de la Cruz Roja Americana y recibió el prestigioso Premio Crystal Cross por su participación en la campaña 100 Días de Verano para incentivar a la comunidad latina a que se inscriba como donante.