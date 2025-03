Chick-fil-A ofrecerá desayuno gratis a partir del próximo lunes

Los restaurantes Chick-fil-A en Puerto Rico anunciaron que ofrecerán gratis un Chick-fil-A Biscuit con Pollo o Chick-fil-A Chick-n-Minis® (4 unidades) durante el horario de desayuno, de 6:30 a. m. a 10:30 a. m., a partir del lunes 24 de marzo hasta el sábado 29 de marzo.

"Estamos entusiasmados de invitar a nuestros clientes a comenzar el día con el desayuno de cortesía de Chick-fil-A para que puedan experimentar el máximo placer matutino", dijo Cris Romero, propietario-operador de Chick-fil-A Humacao FSU, en un comunicado de prensa. "Es la manera perfecta para que nuestros Clientes alimenten su mañana y se mantengan con energía todo el día, con una calidad que solo Chick-fil-A puede ofrecer", añadió.

La empresa informó que la oferta solo es válida durante el horario de desayuno y el período de oferta (24/3 al 29/3) en los seis restaurantes Chick-fil-A en Puerto Rico. El valor original del Chick-fil-A® Biscuit con Pollo es de $3.29 y el Chick-fil-A Chick-n-Minis® (4 unidades) es de $4.29.

Añade que, los clientes pueden reclamar la oferta dentro del restaurante o a través del Drive-Thru. Limitado a uno por persona, por día, hasta agotar existencias. Las modificaciones no están disponibles para esta oferta y no es necesaria ninguna compra. Las personalizaciones no están disponibles para esta oferta y no es necesario realizar una compra.