Manuel Cidre revela que no cobra “un centavo”

El designado secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre Miranda dijo el lunes desconocer cuál es el estatus de su proceso de confirmación en el Senado.

“No tengo idea”, dijo Cidre Miranda a preguntas de la prensa.

Cuestionado sobre si conoce cuál es el tipo de informe que tiene, si es uno positivo o negativo en la Comisión de Nombramientos en el Senado, contestó “Tampoco”.

“Yo le voy a ser bien honesto. Yo dejé en mi mesa cuatro hijos, seis nietos, un retiro y un matrimonio excepcional. Yo no estoy cobrando un centavo por lo que estoy haciendo. Yo pongo mi vida y mi corazón en Puerto Rico. Lo que mi país crea que yo pueda brindarle, encantado. Si la legislatura, que estoy seguro que responsable es de más, entiende que yo soy la persona, me van a confirmar; y si no, pues no lo harán. Eso es una prerrogativa de un sistema democrático que yo defiendo, de poderes divididos de legislatura y ejecutivo tienen todo ese derecho. Así que, esa es la realidad”, culminó.