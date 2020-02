Ciencias Forenses revela detalles preliminares sobre autopsia de Alexa

La comisionada del Negociado de Ciencias Forenses (NCF), María Conte Miller, confirmó este viernes que la autopsia realizada al cuerpo de la transexual Alexa Torres revela que ésta fue asesinada a balazos y no pudo precisar si el cuerpo presentaba otro tipo de lesiones.

“Lo que yo te puedo decir en este momento que la causa de muerte fue establecida como heridas de bala. Definitivamente la persona tenía múltiples heridas de bala. Respecto a otras lesiones que el cadáver pudiera tener, ese es un asunto, que como la investigación es muy preliminar, no podemos revelar ese tipo de detalles”, dijo Conte Miller en entrevista radial (NotiUno).

La funcionaria no pudo precisar si la autopsia arrojó si los disparos fueron a corta o larga distancia. Dijo que el cuerpo no presentaba señas de descomposición, por lo que no debe haber transcurrido mucho tiempo desde que ocurrieron los hechos y el hallazgo del cuerpo.

Señaló además que los proyectiles fueron sometidos a la Sección de Balística para el análisis correspondiente. También al cuerpo se le tomaron las muestras para un análisis toxicológico. Dijo que el informe completo de la autopsia debería estar listo en cerca de 15 días, a menos que las autoridades sometan evidencia nueva.

Las expresiones surgen ante versiones que indican que los sujetos que aparecen en un vídeo en las redes sociales gritándole improperios a la víctima y haciéndole supuestos disparos, alegaron que utilizaron una pistola de “Gotchas” y no un arma de fuego.

Por su parte, Ariel Torres de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas (CODEPOLA), explicó que una pistola de “Gotcha” es un juguete y no un arma. “Podemos escuchar el ruido y es bien similar a lo que se escucha en el vídeo”, explicó Torres en entrevista en la misma emisora al demostrar el sonido que emiten estas pistolas.

“Definitivamente tuvo que haber sido algún tipo de arma de aire”, agregó.

Explicó que la Ley de Armas no tiene garras sobre el uso de estas pistolas de “Gotchas”, pues “esto es un juguete. De hecho, en la Ley de Armas tampoco se habla de las armas neumáticas ni los rifles neumáticos. No puede estar ahí… Una agresión es otra cosa. Si tienes la intención de agredirme con eso, son otros 20 pesos, pero en la Ley de Armas no puede estar porque no es un arma de fuego. Lo que sí es preocupante es que personas traten de cometer delitos con este tipo de arma… El que está con esto en la calle es un payaso y se está buscando un problema”.

