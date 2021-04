Estudio de Ciencias Médicas: el impacto social, económico y de salud mental durante la pandemia

El estudio poblacional Puerto Rico-Evaluación Epidemiológica y Prevención para COVID-19 e Influenza (PREPCOVI) del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) reveló este lunes hallazgos de la investigación que evalúa la prevalencia y distribución geográfica de COVID-19 e Influenza a lo largo del tiempo.

El estudio aborda temas tales como el impacto social, económico y salud mental durante la pandemia, así como la vacunación contra el COVID-19, informó el recinto de Ciencias Médicas de la UPR en una comunicación escrita.

PREPCOVI es una colaboración entre el Centro de Investigación Clínica y Promoción de la Salud y otras unidades de la Universidad de Puerto Rico, Departamento de Salud de Puerto Rico, Negociado de Telecomunicaciones y empresas de telecomunicaciones. Este estudio utiliza enfoques tecnológicos novedosos y actualizados para permitir una vigilancia continua a gran escala.

“Entre 4,655 participantes reclutados en PREPCOVI desde noviembre de 2020 al 31 de marzo de 2021, encontramos 98 casos confirmados (RT-PCR positivos) que representan el 2.1% de la población del estudio y 292 casos totales (confirmados / probables) 6.3% desde el cierre hasta el 31 de marzo de 2021. Dado que muchos casos potenciales pueden no haber sido evaluados o que las personas pueden no saber o informar el tipo de prueba que le realizaron, las personas se consideraron casos probables si informaron haber dado positivo en cualquier prueba o por síntomas clave, similar a un estudio publicado. Las personas más jóvenes 21-49 tenían más probabilidades de haber sido clasificadas como un caso positivo de COVID-19 en comparación con las personas mayores de 50 años, y parecía haber una mayor prevalencia en la región noreste”, explicó la doctora Kaumudi Joshipura, investigadora principal y profesora de la Escuela de Medicina Dental del RCM.

Vacunación COVID-19

Entre los 2,884 participantes evaluados entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2021 que proporcionaron información sobre vacunación, el 33.0% recibió una o más dosis, el 15% recibió una dosis y el 18% recibió dos dosis.

A pesar de los planes de distribución por fases basados en el riesgo y la distribución gratuita de vacunas, parece haber importantes limitaciones para la distribución equitativa de las vacunas. Las personas con un ingreso superior a 60,000 dólares tenían más del doble de probabilidad de ser vacunadas (46 por ciento de vacunados) en comparación con los que respondieron tener un ingreso inferior a 20,000 dólares (19 por ciento de vacunados).

Entre los participantes con un título de escuela secundaria o más, el 36.9 por ciento se vacunó en comparación con el 18.7% que posee menos de una escuela secundaria. La mayor frecuencia de vacunación reportada fue en la región de Bayamón, con 35.7% vacunados y la región de Mayagüez con 35.1% vacunados. El menor porcentaje de vacunación se observó en la región de Fajardo 23.9%

Después de completar la encuesta primaria, 1,234 (42.1%) participantes de PREPCOVI acordaron responder uno de los tres módulos opcionales que evalúan la progresión de COVID-19 y los factores de riesgo/preventivos; Conocimientos, actitudes y prácticas; e Impacto social, económico y salud mental.

Entre los 1,234 participantes, el 57 por ciento respondió a los factores de riesgo y preventivos de COVID-19 y de esos, el 31.7 por ciento se vacunó (15.9 por ciento una dosis, 15.9 por ciento dos dosis). La mayoría fueron vacunados en un centro de vacunación (34.3 por ciento), o en un hospital o centro médico (22.7 por ciento); el 50.2 por ciento informó haber recibido la vacuna Pfizer y el 48.4 por ciento Moderna. De los vacunados, el 49.1 por ciento (n = 105) de los participantes informaron sufrir efectos secundarios a corto plazo, y el 51.4 por ciento de los encuestados experimentaron efectos secundarios después de la primera dosis, el 29.5por ciento después de la segunda dosis y el 19.1 por ciento después de ambas dosis. Entre todos los vacunados, el 26.8 por ciento informó dolor en el lugar de la inyección como el principal efecto secundario.

Entre los 320 participantes que respondieron preguntas sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre COVID-19 e Influenza, el 65.3% informó no estar vacunado. De estos, el 71.8 por ciento está dispuesto a vacunarse contra el COVID-19, el 19.9% no está seguro y el 6.8% no está dispuesto a vacunarse contra el COVID-19. Para aquellos que no están dispuestos a vacunarse, la razón principal fue la preocupación por el impacto en la seguridad y la salud de las vacunas COVID-19 disponibles. De los participantes no vacunados, el 44.9% dijo que calificaba para recibir la vacuna según la edad, la salud o los criterios laborales. Entre los trabajadores del sector de la salud, el 78.4% de los participantes recibió al menos una dosis de la vacuna COVID-19, en comparación con el 32.1% de otros trabajadores esenciales y el 19% de otros respondedores.

Salud mental

PREPCOVI también ha estado evaluando el impacto social, económico y de salud mental durante la pandemia. Un total de 211 participantes respondieron este módulo de enero a marzo. De estos participantes, el 48.8% informó haber estado de moderada a extremadamente preocupado por infectarse con COVID-19 en los últimos 30 días.

En términos de evaluación de salud mental autoinformada durante los últimos 30 días, el 43.1% se sintió muy a moderadamente ansioso y el 29.9% se sintió triste / deprimido. Además, el 45.5% se sentía extremadamente nervioso a moderadamente, el 40.3% exhausto. Mientras que el 50.5% de los encuestados habían informado que ellos o un miembro de la familia experimentaron una reducción en la capacidad de ganar dinero debido a la pandemia de COVID-19 en los últimos 30 días. Además, el 17.6% informó que ellos o un familiar perdió su trabajo o fue despedido en los últimos 30 días.

El consumo de drogas

Como parte del estudio también se preguntó a los encuestados sobre el consumo de sustancias en los últimos 30 días. Entre los 211 participantes, el 44.1% no bebe alcohol, el 98.6% no ha utilizado opioides y el 92.4% no ha utilizado cannabis. Sin embargo, el 14.2% respondió que en los últimos 30 días bebieron alcohol varias veces a la semana o más y el 4.8% consumió cannabis. En general, el 76.8% nunca ha consumido sustancias legales / ilegales o medicamentos recetados.

Los investigadores exhortaron a la población a participar del estudio y compartir esta información y el enlace del estudio con familiares, amigos y compañeros de trabajo.

“Este estudio es muy importante ya que nos ayuda a comprender la situación del COVID-19 y su impacto, así como la distribución y los desafíos de la vacunación en Puerto Rico. ¡Juntos podemos superar esta emergencia de salud pública!”, expuso la doctora Joshipura.

El estudio PREPCOVI utiliza enfoques tecnológicos novedosos y actualizados para permitir una vigilancia a gran escala. Los potenciales participantes recibirán un mensaje de texto del número (787) 493-9302 con el siguiente anuncio: “Se parte de este estudio tan importante para Puerto Rico, PREPCOVI. Consiste en un cuestionario anónimo y seguro de 5 minutos sobre COVID-19 e Influenza. La UPR y el Departamento de Salud te invitan a presionar el enlace para participar… ”.

“La encuesta dura sólo cinco minutos, la participación en este estudio es segura y no conlleva algún riesgo, ya que no se retiene alguna información personal del participante, incluyendo su número telefónico”, concluyó el Dr. Segundo Rodríguez Quilichini, rector del RCM.