Ciencias Médicas revela cumplimiento de sus programas académicos

El Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) informó este domingo que presentó su Informe de Situación de Programas de Acreditación, el cual expone que los programas académicos de la institución se encuentran en cumplimiento, lo que se conoce como “Good Standing”.

Esto, a excepción del Programa de Residencia en Neurocirugía, que solicitará su acreditación de forma directa, lo que le permitirá retomar su acreditación con mayor agilidad, a la vez que le brinda la posibilidad de tener nuevos residentes a partir del verano de 2023. Esto debido a que la meta principal de la Escuela de Medicina es volver a reclutar nuevos residentes para el Programa de Residencia de Neurocirugía lo antes posible. En el caso del Grado Asociado en Radiología Tecnológica, este está en un plan de acción para reestructurarse.

“Los estudiantes pueden estar tranquilos y tener la certeza de que estamos tomando todas las medidas pertinentes para que los programas académicos del Recinto de Ciencias Médicas continúen en cumplimiento. No vamos a permitir que la acreditación de ninguno de nuestros programas se vaya a afectar como ocurrió con estos dos casos que me preceden, cualquier necesidad que haya será atendida. Estoy evaluando las necesidades de las Escuelas con cada uno de los decanos para garantizar el total cumplimiento de los programas. Este esfuerzo se está realizando con la colaboración del gobierno central. La comunidad universitaria del Recinto de Ciencias Médicas sostiene una comunicación abierta y un continuo intercambio de ideas de altura relativo al Plan Estratégico del Recinto. Deseo reafirmar que los programas académicos del Recinto de Ciencias Médicas están en Good Standing. El Recinto de Ciencias Médicas es una institución de alto prestigio y cumplimiento de su misión de educación, servicio e investigación y continuaremos estando a la altura de nuestro legado de excelencia. Durante estas primeras semanas en que inicié en esta posición he estado en comunicación activa y directa con los diversos sectores del Recinto para atender aquellas situaciones que requieren mayor atención. Asumo esta gestión con responsabilidad, compromiso y espíritu de colaboración”, dijo la doctora Wanda Maldonado, Rectora interina del RCM.

Para los alumnos que estuvieron matriculados en marzo de 2020 | Presidente de la Universidad, Jorge Haddock explica.

Por su parte, la doctora Débora Silva, Decana Académica Interina del RCM y quien inició en esa función el 1 de julio, dijo que “a solicitud del presidente de la Universidad de Puerto Rico (Jorge Haddock) y de la rectora interina del Recinto de Ciencias Médicas ya se están reorganizando y sistematizando los procesos de acopio de toda la información relacionada a los procesos de acreditación de nuestros programas académicos. De modo tal que el Decanato Académico y la rectoría del Recinto de Ciencias Médicas puedan contar con todos los detalles de estos procesos en tiempo real, lo que nos posibilita agilizar la respuesta ante cualquier situación que pueda surgir o que se deba atender”.

Con el propósito de estar listos de cara al inicio de las clases presenciales, el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) está ambientando sus facilidades para el beneficio de los estudiantes y de la comunidad universitaria, informaron.

Lee aquí: UPR supera este año el número de estudiantes admitidos en comparación al 2020

“En este momento en el área de “lounge” de los estudiantes de la Escuela de Medicina se están realizando mejoras y trabajos de reparación del sistema de impermeabilización y del equipo de aire acondicionado. El área se está remodelando y ambientando para el disfrute de los estudiantes y de cara al inicio de las clases presenciales. En este momento no se están ofreciendo cursos presenciales en la Escuela de Medicina. También se están haciendo mejoras en las facilidades de los anfiteatros de la Escuela de Medicina para el beneficio de los estudiantes y de la comunidad universitaria. En estas mejoras se ha realizado una inversión de $80,000”, explicó el Julio Collazo, director de planta física del RCM.

Lee también: Se gradúan 499 estudiantes de la UPR de Bayamón

Este año el RCM de la UPR graduó a 739 nuevos profesionales de la salud durante su quincuagésima quinta colación de grados. Además, se graduaron 127 médicos residentes procedentes de 38 programas de residencia de la Escuela de Medicina, quienes completaron sus programas de Residencia y Fellowship en múltiples especialidades y subespecialidades con el fin de atender las necesidades de sus pacientes y la salud de la ciudadanía.