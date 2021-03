Cientos de personas aglomeradas en La Perla este fin de semana

El comisionado de la Policía Municipal de San Juan, el teniente coronel José Juan García, llamó la atención este lunes en entrevista radial a la aglomeración de personas este sábado en La Perla y la violación del toque de queda.

“Yo trabajé el fin de semana completo. De hecho, hasta las 4:00 de la madrugada estuvimos en el área del Viejo San Juan. Y atendiendo el área de la Placita (de Santurce), que no hay tal descontrol. Allí se controló todo y te puedo decir que ya a las 11:00 de la noche todos los días allí se cierra sin ninguna persona. Incidentes como tal, que yo conozca no hubo ninguno, en la Placita por ejemplo. Sí, sí, siempre hay unos, no hay plan perfecto, pero si lo que allí ocurría anteriormente no está ocurriendo”, afirmó el coronel García en Radio Isla.

Por otra parte, dijo que el sábado en el Viejo San Juan “notamos que salían arriba, hacia El Morro, y teníamos que seguir interviniendo como que estaban esperando. Y yo me pregunté por qué esta masa de personas no se mueve. La realidad es que cuando empezamos a actuar y a ir dispersando nuevamente del Morro hacia acá, después que salen de La Perla. Con toda la precaución porque existen los derechos civiles. Con toda precaución. Era bastante difícil. Llega la Unidad Aérea de la Policía para alumbrar abajo. Y cuando observamos abajo vuelve a haber como 500 personas.

Volvemos a entrar, volvemos a salir. A las 3:00 de la mañana terminamos de mover esa masa humana del área de La Perla”, señaló el coronel García.

El Comisionado de la policía municipal de San Juan dijo que no multaron porque entendieron que en esa instancia era peligroso por el gran número de personas que había en La Perla y áreas cercanas.

Ante plan estratégico de la policía municipal.

