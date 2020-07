Cierran cuartel de Puerto Nuevo ante sospecha de COVID-19

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, anunció este martes el cierre del cuartel de Puerto Nuevo tras dos agentes reportar que han estado cerca de personas que dieron positivo al COVID-19.

“Esta mañana recibí información de que en el cuartel de Puerto Nuevo dos policías informaron que la ex-esposa de uno y la novia de otro policía, alegadamente, habían dado positivo a la prueba de COVID. Ambos oficiales llevan una semana fuera de servicio, no obstante estamos tomando todas las medidas necesarias", sostuvo la alcaldesa en declaraciones escritas.

Según se informó, tomarán las siguientes medidas de manera inmediata:

1- Se cierra el Cuartel de Puerto Nuevo para ser desinfectado.

2- Se establece allí un cuartel rodante para que se den los servicios con personal de otros cuarteles.

3- Se le requerirá a los policías que envíen evidencia de los resultados de las personas concernidas.

4-Todos los policías serán sometidos entre hoy y mañana a la prueba molecular que ofrece el Municipio.

Cruz recordó a empleados y supervisores que tienen la responsabilidad de notificar -con evidencia- cuando un miembro de su unidad familiar -que vive con usted o ha estado en contacto con la persona- da + al COVID para no poner en peligro a sus compañeros.

De no notificarlo apropiadamente podrían ser sometidos a acción disciplinaria según el Código Administrativo Municipal.

"Le he solicitado al Coronel Caldero que haga la investigación necesaria y de así requerirlo se tomará acción disciplinaria de acuerdo al reglamento de la policía por no notificar adecuadamente, ni a tiempo, de esta situación. Poner en riesgo la seguridad, salud y la vida de compañeros y ciudadanos no será tolerado en mi administración”, concluyó la alcaldesa.

