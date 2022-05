Citan al DSP y a Educación para evaluar planes de seguridad tras masacre en Texas

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José ‘Memo’ González, citó para el próximo martes, 31 de mayo, al secretario del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos, así como al del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, a una reunión para que se presente los planes de acción del gobierno para lidiar con un tirador activo en las escuelas públicas de la Isla.

Lee: Niños y maestros latinos: identifican a algunas de las víctimas del tiroteo escolar en Texas

“Nuestro corazón y oraciones están hoy con los padres y familiares de los 19 niños que perdieron su vida en un deplorable acto de violencia. De igual forma, lamentamos la muerte de dos maestros en este terrible intendente en la escuela elemental Robb de Texas. Pero esto nos debe servir para que se revisen todos los planes que tiene el gobierno para atender una situación de un tirador activo en las escuelas", señaló el representante por el Distrito #14 de Arecibo y Hatillo.

Entre las víctimas hay 19 estudiantes y dos maestras que murieron intentando salvar a los niños.

En el 2019 entró en vigor la Resolución Conjunta 38, de nuestra autoría, la cual ordena al DE y DSP establecer planes concretos para lidiar con este tipo de evento. La reunión del próximo martes es muy importante y queremos que nos traigan los planes, la implementación de los mismos, los simulacros que han realizado y que se puede hacer para mejorar”, añadió.

La reunión se realizará en el Capitolio, el martes 31 de mayo, en horas de la mañana.

La Resolución Conjunta 38-2019 ordena a ambos departamentos establecer los protocolos para atender situaciones en las que hay un tirador activo en un plantel escolar, establecer planes de contingencia y realizar simulacros anuales en todas las escuelas sobre situaciones en las que está envuelto un tirador activo.

Cuando se enteró del tiroteo, la madre fue a la escuela de su hija para ver cómo los policías llegaban al lugar para decirle que no podía entrar. Momentos de angustia.

“A pesar de que en Puerto Rico no ha ocurrido un evento en el que esté envuelto un tirador activo, no estamos exentos de que en alguna de nuestras escuelas ocurra este tipo de incidente. Es nuestro deber estar preparados y preparar a nuestros niños, jóvenes y maestros para que estén listos para enfrentar un evento con un tirador activo. Entre las medidas que se deben tomar se encuentran el preparar un protocolo para atender estas situaciones, establecer planes de contingencia y realizar simulacros en nuestras escuelas. No podemos cruzarnos de brazos y esperar a que ocurra una desgracia para comenzar a prepararnos”, culminó diciendo González.

El martes, un joven de 18 años con armas de asalto disparó a mansalva contra niños y adultos en la escuela Robb, la cual se ubica en la ciudad de Uvalde, Texas, causando la muerte de 19 estudiantes entre las edades de 7 y 10 años, así como dos adultos.

"En los últimos diez días, hemos tenido a ancianos negros asesinados en un supermercado de Búfalo, a feligreses asiáticos asesinados en el sur de California y ahora tenemos a niños asesinados en la escuela", explicó.

Los expertos recomiendan distintos cursos de acción en las situaciones en las que hay un tirador activo. En primer lugar, recomiendan desalojar, tener una ruta de escape. Ante la posibilidad de que no sea posible desalojar, la persona debe esconderse, buscar un lugar fuera de la vista del tirador. Como última alternativa y ante la eventualidad de que no sea posible desalojar o esconderse, recomiendan tomar acciones como actuar de forma agresiva, gritar o improvisar armas y lanzar objetos.