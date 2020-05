Ciudadanos que no deseen regresar a sus trabajos no podrán recibir beneficio por desempleo

La gobernadora Wanda Vázquez informó en conferencia de prensa que aquellos ciudadanos que sean llamados para regresar a sus trabajos el 1 o el 8 de junio, y decidan no hacerlo, no podrán continuar recibiendo el beneficio del programa PUA del Cares Act.

“Si una persona ya ha sido llamada a trabajar nuevamente y no vuelve a su trabajo porque tomo la decisión de no volver a trabajar, pues entonces no podría seguir beneficiándose del servicio del desempleo.”, dijo la primera mandataria.

Permite reapertura de restaurantes y centros comerciales, entre otros. Aquí su mensaje.

Vázquez aclaró que el beneficio del desempleo solo se recibirá hasta el día que la persona retome sus labores.

Añadió además que empleados del servicio público que de igual forma decidan no regresar a sus trabajos, se les comenzará a descontar sus licencias.

Gobernadora anunció reapertura de restaurantes, centros comerciales, entre otros.

“Es importante que aquellos empleados del servicio público que sean llamados a trabajar el primero de junio que por alguna razón no puedan empezar porque tienen alguna licencia familiar, porque tienen una enfermedad, porque obviamente tengan alguna situación que esté justificada por ley, sepan que esas personas obviamente van a empezar a descontarse de sus licencias."

Para conocer sobre las nuevas disposiciones de la Orden Ejecutiva, presiona aquí.

Secretaria del Trabajo explica las licencias disponibles.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.