Claro recibe a Alexandra Fuentes tras completar tramo de “Kilómetros de Cambio”

La reconocida presentadora de Telemundo, Alexandra Fuentes, fue recibida con alegría y entusiasmo este viernes en las oficinas centrales de Claro, en Guaynabo, tras completar con éxito 13 millas desde el Parque Central de San Juan en el inicio de la primera carrera “Kilómetros de Cambio".

La iniciativa busca recaudar fondos para los nueve refugios que pertenecen a la Red de Albergues de Violencia Doméstica en la Isla, que acogen a mujeres junto a sus hijos.

Luego de completar su tramo, Alexandra pasó el batón a otra maratonista que continuará la ruta que abarcará 45 municipios, y que incluirá a 27 mujeres que recorrerán en forma ininterrumpida, entre 20 a 30 kilómetros, hasta el domingo, 19 de mayo.

"Es un honor estar aquí hoy, rodeada de tanto apoyo y solidaridad junto a mi familia de Claro. Cada paso que damos en esta carrera representa un mensaje de esperanza para las víctimas de violencia doméstica en nuestra isla. Todo lo que se recaude va destinado a los albergues para mujeres que están pasando esta situación tan difícil. Únete a Kilómetros de cambio y levanta la voz como lo estamos haciendo nosotras”, expresó Alexandra Fuentes.

Claro, presentador oficial del evento, ha establecido alianzas colaborativas con albergues como Casa Ruth y Casa Protegida Julia de Burgos dedicados a brindar apoyo y refugio a mujeres víctimas de violencia doméstica. Esta colaboración se manifiesta a través de conversatorios, charlas o trabajo voluntario de parte de los empleados en sus facilidades.

"En nuestra empresa, estamos comprometidos con el bienestar de nuestra comunidad y nos sentimos honrados de ser parte de esta noble causa. Cuando nos presentaron la propuesta de Kilómetros de Cambio para auspiciar el evento, no dudamos ni un segundo en decir que sí en apoyo a las víctimas de violencia doméstica y para trabajar juntos en la construcción de un futuro más seguro y justo para todos. Estoy convencido de que esta será la primera de muchas carreras, y pueden contar con nuestro firme compromiso para que se convierta en el maratón más importante de Puerto Rico”, destacó Enrique Ortiz de Montellano, presidente y principal oficial ejecutivo de Claro.

Como parte de la carrera, habrá ferias y actividades para la mujer en los pases de batón en Vega Baja, Barceloneta, Arecibo, Aguadilla, Quebradillas, Guánica, Guayanilla, Ponce, Caguas, Fajardo, Naguabo, Río Grande, Carolina y Yabucoa, culminando con una fiesta de pueblo en el Parque Central de San Juan el domingo, 19 de mayo.

“Es hora de unirnos como pueblo y actuar. En Puerto Rico queda mucho trabajo por hacer y nosotros como ciudadanos privados tenemos que tomar el control para que nuestras hijas, nuestros hijos tengan un mejor futuro. No quiero entregarles las noches a los delincuentes. No quiero entregarle las calles al crimen. No quiero eso, me resisto. Es tiempo de dar los pasos para un cambio hacia un futuro en que podamos vivir sin miedo”, concluyó Deborah Maldonado, fundadora de Kilómetros de Cambio.

Para apoyar la causa y los albergues se puede donar por ATH Móvil a la cuenta comercial: Kilómetros de Cambio, o aportar a la cuenta bancaria 039946258 de Banco Popular.