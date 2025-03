Clásico del oeste: Indios ganan en La Cuna

Los Indios resistieron un intento de remontada en los segundos finales para imponerse 97-94 frente a los Atléticos de San Germán en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez, logrando así una importante victoria como visitantes en la noche del jueves.

El armador Georgie Pacheco lideró a los Indios con 23 puntos y 6 asistencias, bien acompañado por Tyrell Harrison, quien sumó 23 tantos y 12 rebotes para un doble-doble. Por los Atléticos, el refuerzo Antonio Gordon fue el más destacado con 19 puntos y 12 rebotes, mientras que TJ Fernández aportó 18 unidades y 5 asistencias.

Colectivamente, Mayagüez fue más eficiente en el tiro de campo con un 53% frente al 49% de San Germán. Además, los Indios dominaron en asistencias (24 a 15) y cometieron menos pérdidas de balón (10 vs. 16). Sin embargo, los Atléticos lucieron mejor desde la línea de tres (42% contra 36%) y en tiros libres (88% contra 76%).

Victoria local para los Capitanes

Los Capitanes defendieron con éxito su casa al vencer 95-90 a los Osos de Manatí en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina, en una intensa batalla que se decidió en los minutos finales ante 2,500 fanáticos.

Jonah Bolden encabezó el ataque de Arecibo con 18 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias, mientras que Pierre Jackson añadió 15 puntos y Dewan Hernández 11. Por los Osos, Ismael “Yomar” Cruz lideró a los visitantes con 21 unidades y 5 asistencias, secundado por Norris Cole con 21 puntos y Cheick Diallo con 14 tantos y 13 capturas.

En cuanto a las estadísticas colectivas, Arecibo lanzó para un 49% en tiros de campo, incluyendo un eficiente 50% en triples (12/24), frente a un 47% general de Manatí. Aunque los Osos dominaron en tiros de dos puntos (63% vs. 48%) y fueron más certeros desde la línea de libres (81% vs. 73%), los Capitanes ganaron la batalla de los rebotes (41-29), factor clave en el resultado. Ambos equipos cometieron una cantidad similar de errores (12 Arecibo vs. 10 Manatí).