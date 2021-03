Coalición Científica avala encuentros entre familiares cercanos vacunados

La Coalición Científica de Puerto Rico, nombrada por el gobernador Pedro Pierluisi, presentó hoy recomendaciones en anticipación a los días libres o vacaciones de Semana Santa o primavera.

Dichas recomendaciones vienen tras observarse las pasadas semanas un repunte preocupante de 50% en los números de casos por coronavirus (COVID-19), en comparación con las semanas anteriores. Alrededor de 15% de los casos nuevos han sido personas de las edades vulnerables, mayores de 60 años. Aunque los esfuerzos de vacunación han sido exitosos e inclusive ya se comienzan a notar los efectos de la vacunación en los datos de contagios, aún Puerto Rico no está cerca de llegar al nivel necesario para la inmunidad de rebaño.

Por ende, en este informe la Coalición Científica hace recomendaciones con la meta de evitar que empeore el repunte de casos por causa de las vacaciones de primavera (“Spring Break”) y Semana Santa.

"Antes de que se comenzara a vacunar, por cada 100 casos detectados veíamos alrededor de dos muertes. La vacunación está funcionando y el pasado mes este número se ha reducido a casi 1 muerte por cada 100 casos, pero no a cero. Repuntes en los casos como el que estamos viendo van a resultar en más hospitalizaciones y muertes, por lo cual, además de continuar vacunando a los más vulnerables, es importante continuar con las medidas preventivas, no flexibilizar las restricciones prematuramente y reforzar la vigilancia a los viajeros", mencionó el Dr. Rafael Irizarry, bioestadístico y miembro de la Coalición.

En anticipación a las actividades relacionadas a vacaciones y días feriados que se avecinan, la Coalición enfatiza la importancia de que se refuercen mensajes para que la población continúe con las medidas de protección, que incluyen el uso de mascarillas y distanciamiento físico.

“Nos preocupa el hecho de que se interprete incorrectamente la orden Ejecutiva (OE 2021-019 del 11 de marzo) que exime del permiso algunas actividades sociales y familiares. Creemos que esta orden podría malinterpretarse para justificar actividades entre personas vacunadas sin distanciamiento, o aglomeraciones sociales. Creemos importante que se enfaticen reglas claras de cómo se pueden llevar a cabo dichas actividades sociales en el contexto de la pandemia y se defina qué se considera un núcleo familiar. Recomendamos al Departamento de Salud enfatizar y aclarar las guías, con campañas educativas que comuniquen las medidas de protección y comportamientos responsables en contextos sociales”, añadió la Dra. Carmen Zorrilla, miembro de la Coalición Científica.

Los CDC han recomendado preliminarmente que personas que hayan completado vacunación puedan reunirse en pequeños núcleos familiares, incluyendo abuelos con nietos, siempre y cuando se cumpla con dos condiciones: mantener las conductas de protección y que las personas no hayan estado expuestas en lugares de alto riesgo (ej. parques de diversión, viajes, chinchorreos, etc.). El deseo de abrazar los nietos de manera segura es una de las consideraciones para esta recomendación. La posibilidad de exposición es baja entre abuelos vacunados y entre niños y adultos de una misma familia en ausencia de exposición en lugares de alto riesgo como los antes mencionados. Los CDC también aclaran que, si hay personas vulnerables en el hogar, los vacunados aun así utilicen mascarilla para protegerlas.

La Coalición Científica avala esta recomendación para Puerto Rico, sugiriendo que encuentros entre familiares cercanos vacunados, como abuelos vacunados con nietos, se lleven a cabo en grupos pequeños (de 6 a 8 personas), entre personas que no presenten síntomas, que no hayan estado expuestas a lugares de alto riesgo y que no sufran condiciones que los hagan vulnerables, y preferiblemente en espacios abiertos (parques, patios o marquesinas).

“Queremos también enfatizar que aún en escenarios de trabajo en donde empleados estén vacunados, las normas de distanciamiento para ingerir alimentos y llevar a cabo reuniones de trabajo deben contemplar el uso de mascarillas y distanciamiento. Se recomienda desalentar los almuerzos aún en grupos pequeños en área de trabajo. Volvemos a señalar que los datos de rastreo apuntan a que las aglomeraciones de personas sin mascarillas, como las que ocurren en restaurantes y comedores, continúan siendo las actividades comerciales de mayor riesgo para contagios”, añadió la Dra. Zorrilla.

La Coalición Científica recomendó también que se establezcan estrategias para mejor implementar y fiscalizar a los viajeros llegando a Puerto Rico. “Dada la gran cantidad de viajeros llegando a Puerto Rico, volvemos a recomendar que se apliquen, estrictamente, las leyes relacionadas a la entrada de pasajeros y que se refuerce el sistema de vigilancia para las variantes’’, explicó el Dr. Lemuel Martínez.

El número de viajeros entrando a Puerto Rico se ha disparado está última semana, con un porciento substancial entrando sin presentar pruebas negativas. Toda la ciudadanía debe conocer las reglamentaciones para viajeros a Puerto Rico (https://travelsafe.pr.gov/viaja-seguro.html). Todo viajero debe tener la prueba molecular antes de llegar, y si no tiene una prueba negativa debe guardar cuarentena por 14 días. Las alternativas son hacerse la prueba molecular al llegar. Los visitantes con pruebas negativas pueden integrarse a actividades sociales manteniendo las reglas de protección (uso de mascarilla, distanciamiento, lavado de manos, etc.). “Es improbable que los turistas lleguen sin prueba negativa y para quedarse sólo cinco días, y que a la vez cumplan con la ley de cuarentena por 14 días”, añadió el doctor Martinez.

Para finalizar, los científicos que componen esta Coalición recomiendan se mantengan las medidas de restricción y se fiscalice el horario de ley seca, para evitar aglomeraciones. “El principal riesgo para la futura actividad social y económica de Puerto Rico es que se intensifique esta tendencia de aumento de contagios. De ocurrir, y está ocurriendo en otras jurisdicciones de Europa y Estados Unidos, se tendrían que considerar medidas restrictivas, afectando todos los ámbitos sociales y las aspiraciones a reaperturas. Queremos evitar esos escenarios en Puerto Rico y continuar con unas aperturas escalonadas, saludables y basadas en ciencia. Pero para lograrlo, en este próximo periodo de Semana Santa, le recomendamos a toda la ciudadanía continuar las medidas preventivas” añadió el Dr. Daniel Colón Ramos, presidente de la Coalición Científica.