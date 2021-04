Coalición Científica pide aclarar informe federal sobre tasa de positividad de COVID-19

Según un informe publicado en el portal healthdata.gov, Puerto Rico tiene la tasa de positividad en pruebas moleculares de coronavirus (COVID-19) más alta en todo Estados Unidos, de acuerdo a datos recopilados para la fecha del 9 de abril.

Según detalla el informe, el nivel de positividad general de coronavirus en Puerto Rico es de 30.6%, mientras en Estados Unidos es de 5.4%. Sin embargo, esta información fue cuestionada por miembros de la Coalición Científica de Puerto Rico.

"Para esa fecha teníamos una positividad de aproximadamente 12%, la positividad no ha aumentado para nada, así que entendemos que desafortunadamente los datos que ellos tienen no son datos que no son reproducidos", indicó a Telenoticias, Marcos López, miembro de la Coalición.

"Los datos no concuerdan para nada, incluso sus datos tienen un brinco y no sabemos de donde vienen", agregó.

Sobre el nivel de contagio en la Isla, el documento señala que 77 de 78 municipios se encuentran en nivel rojo, lo que significa una transmisión comunitaria alta de COVID-19. El único municipio fuera de esta métrica es Peñuelas, sin embargo, fue identificado con transmisión sustancial (nivel naranja).

Para la fecha de la publicación de este informe, los 12 municipios con mayores casos positivos que surgieron en las últimas tres semanas son: San Juan, Bayamón, Carolina, Caguas, Toa Alta, Juncos, Toa Baja, Trujillo Alto, Guaynabo, San Lorenzo, Ponce y Humacao.

Hasta esa fecha, 14.8% de la ciudadanía había recibido la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, y un 25.3% había recibido al menos un “shot”.

El Departamento de Salud (DS) reporta este domingo: seis muertes, 802 casos positivos y 509 hospitalizaciones por coronavirus (COVID-19), en Puerto Rico.

Ahora bien, de las 509 hospitalizaciones unos 463 son adultos y unos 46 son menores; mientras 92 están en intensivo y 65 están en ventiladores; según el "dashboard" de Salud.

A la fecha, 2,200 han muerto por COVID-19 en Puerto Rico.

