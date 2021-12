Coalición Científica recomienda pedir dosis de refuerzo contra COVID-19 en restaurantes, bares, cines y teatros

La Coalición Científica de Puerto Rico, nombrada por el gobernador Pedro Pierluisi, presentó este lunes recomendaciones en el contexto del aumento en casos de COVID-19 en Puerto Rico y a nivel global.

“La semana pasada, el 15 de diciembre, registramos un aumento de casos en Puerto Rico de sobre 1000% en comparación con los casos diarios reportados la semana anterior. El 15 y 16 de diciembre se registraron 1,970 y 1,790 nuevos casos respectivamente, rompiendo records de casos registrados en un sólo día. La tasa de positividad se incrementó de 2.1% (12 de diciembre) a 12.4% (19 de diciembre), registrando duplicación de casos cada dos días. Son aumentos vertiginosos nunca antes vistos, y ocurriendo la semana de Navidad, donde tendremos encuentros y fiestas familiares. Pero el escenario que tenemos hoy, aunque preocupante, hay que reconocer que es muy diferente al que teniamos para esta fecha el año pasado, cuando no existian las estrategias salubristas de hoy, que incluyen las vacunas, capacidad de pruebas y datos, y conocimientos de cómo atajar los repuntes. La salud pública es una colaboración entre las políticas públicas y los comportamintos de los individuos. Tenemos todas las herramientas en Puerto Rico para detener este nuevo repunte, pero va a ser necesaria colaboracion de todos los sectores sociales para lograrlo.”, explicó Daniel Colón Ramos, presidente de la Coalición Científica.

Hace un llamado a no bajar la guardia y continuar con los protocolos para evitar más contagios.

Por ello, la Coalición Científica hizo recomendacones a diferentes sectores sociales, entre ellas:

Exigir evidencia de dosis de refuerzo y prueba negativa tomadas 24-48 horas antes para actividades sociales y fiestas navideñas. También recomiendan que estos eventos sean de no más de 50 personas en un espacio donde el distanciamiento físico sea posible y con uso de mascarilla.

La actividad se debe llevar a cabo preferiblemente al aire libre, y se recomienda evitar o limitar el ingerir alimentos o bebidas, sobre todo en espacios cerrados que exponen a los participantes a un mayor riesgo.

Las personas que participen de estas actividades deben limitar sus contactos por los próximos 10 días y monitorear sus síntomas, ya que esto permite prevenir cadenas de contagio.

La Coalición enfatiza que la ruta más segura en estos momentos de incertidumbre es limitar estas actividades sociales no esenciales, y le sugieren a la ciudadanía el considerar suspenderlas o posponerlas esta semana de Navidad.

Al sector social no gubernamental, le hacen un llamado de que exijan las dosis de refuerzo, sobre todo si hay actividades o ambientes de trabajo en espacios cerrados y eventos multitudinarios (en particular, iglesias y templos, espacios de trabajo, restaurantes y barras, teatros y cines, etc). Exhortamos a que se le permita tiempo a los empleados para vacunarse, o se coordinen actividades o eventos de vacunación en espacios de trabajo.

En este repunte, el acceso a pruebas por la población es crucial.

La Coalición entiende que es muy positivo que en Puerto Rico se ha aumentado la capacidad de pruebas, al punto de que el 16 y 17 de diciembre se realizaron sobre 30,000 pruebas, representando un nuevo récord que recoge 1% de toda la población puertorriqueña. El acceso a los datos asociados a esas pruebas se ha manejado de manera excelente a través del BioPortal. Recomendamos, para pruebas futuras, remover todas las barreras de acceso a pruebas por la población, sin necesidad de orden médica. La prioridad debe ser que la población pueda acceder a las pruebas moleculares y de antígenos, sin escollos asociados a acceso de pruebas debido a horarios cuando se hacen los eventos, disponibilidad de referido médico o costo de la prueba.

De salir positivo a una prueba de COVID recomiendan que se contacte a las personas con quienes se relacionó, para que puedan hacerse pruebas. De sospechar exposición con alguien positivo, debe estar en cuarentena por 7 días si está vacunado y 10 días si no lo está. Debe hacerse prueba diagnóstica de 5-7 días luego de la exposición y antes de regresar a actividades rutinarias. De estar positivo, debe comunicarse con su proveedor de salud y estar en aislamiento por 10 días.

Además, la Coalición recomienda que se monitoree el estado de vacunación para eventos usando el Vacu ID Global (accesible a los usuarios de CESCO-digital), o la tarjeta de vacunación en original. También se debe considerar exigir terceras dosis de manera voluntaria en su empleomanía, recomiendan revisar la política de manejo de exposición en el escenario laboral, cancelar o posponer actividades sociales no esenciales, considerar alternativas de trabajo híbrido en estos momentos y considerar disponibilidad de días por enfermedad a licencia asociados a COVID (hasta diez días máximo de ser posible). Sugerimos a las actividades privadas en espacios cerrados, como lo son las iglesias, restaurantes, convenciones, etc considerar limitar aforo a 50% y asegurar distanciamiento físico entre los participantes esta semana.

Los datos indican que las dosis de refuerzo son necesarias para proteger contra infecciones de la nueva variante de Omicron, y que también aumenta las protecciones contra la variante de Delta. “Aunque estas dosis están disponibles, sólo el 17% de la población ha recibido las dosis de refuerzo en Puerto Rico. Ambas variantes están en transmisión comunitaria en Puerto Rico, por lo cual le recomendamos a la ciudadanía por favor protegerse buscando sus dosis de refuerzo. Enfatizamos que la palabra “refuerzo” no significa que la dosis es opcional o un bono: la dosis es absolutamente esencial para la protección necesaria, sobre todo ante esta nueva variante”, explicó Lilliam Rodríguez de VOCES y miembro de la Coalición Científica.

De no tener la tercera dosis, desde un punto de vista científico y en el contexto de las variantes Delta y Ómicron, se debe considerar a la persona como parcialmente vacunada.

“Cualifican para la dosis de refuerzo personas mayores de 16 años que se hayan vacunado con las dos dosis de Pfizer o Moderna hace más de seis meses, o personas que se hayan vacunado hace dos meses con J&J (Janssen). A nivel de política pública y como se ha mencionado en recomendaciones anteriores, sugerimos que se considere exigir las dosis de refuerzo para actividades de aglomeración, para el personal salubrista, para los maestros y educadores y para otros contextos vulnerables, como lo son las personas que participan en espacios donde hay aglomeraciones en lugares cerrados”, finalizó Rodríguez.

A esto se le añade la importancia de la implementación y fiscalización de las medidas de protección, como lo son el uso de mascarilla, distanciamiento social y la higiene de manos.

La Coalición Científica recomienda al Departamento de Salud y al Ejecutivo re-evaluar los reglamentos existentes para el manejo de casos en ambientes de trabajo y agencias (en espacios cerrados) y considerar exigir la tercera dosis. A esto se añade el mejorar la fiscalización de reglamentos existentes para uso de espacios cerrados (al momento de pedir evidencia vacunación, etc.) y el reanudar campañas de orientación a la comunidad, incluyendo información sobre el impacto de aumento de casos por variante Ómicron, necesidad de reducir exposición limitando actividades y número de invitados, la vulnerabilidad de tener sólo dos dosis y las acciones individuales relacionadas a exposición, entre otras. Sugerimos que se promuevan actividades de vacunación y pruebas fuera de horarios laborables (fines de semana y luego de horas de trabajo) para facilitar el acceso a la población.

“Le recomendamos a las personas que no hayan recibido todas las dosis de la vacuna, incluyendo refuerzos, deben asumir estrategias de protección continuas tales como el uso de mascarillas, y evitar exponerse a grupos en donde no hay verificación de protección de vacunas. Reconocemos que estamos en un nuevo periodo en la pandemia donde es importante internalizar que los niveles de riesgo varían entre individuos basado en variables como edad, condiciones preexistentes, estado de vacunación y comportamientos”, añadió Colón Ramos Es importante reconocer que en Puerto Rico se tienen las estrategias y los conocimientos necesarios para combatir el virus, incluyendo las vacunas(así como uso de mascarilla, conocimiento de mayor transmisibilidad en espacios cerrados poco ventilados, acceso a pruebas, etc.), y en ese contexto, inclusive ante la incertidumbre de Ómicron, estamos ante un escenario muy diferente al que estábamos anteriormente.

La Coalición recomienda a los hogares de cuidado Prolongado o facilidades de adultos mayoresque se deben asegurar que sus residentes y empleados cuenten con la dosis de refuerzo. Las visitas que reciban se les debe requerir esa dosis de refuerzo si ha cumplido el término para poderla recibir. Recomendamos que revisen sus protocolos (incluyendo el tener un sistema de ventilación seguro y eficiente) y activar su vigilancia en este periodo.

“Estas recomendaciones son para los próximos siete días. Ante este escenario dinámico y cambiante, la Coalición estará discutiendo las tendencias de la pandemia diariamente y se estará reuniendo con frecuencia durante esta semana navideña, monitoreando los cambios en los patrones de contagios, hospitalizaciones y muertes y ajustando las recomendaciones.”, finalizó Daniel Colón Ramos.