Coalición Pro-vida y Familia se opone a nombramientos de Justicia, Salud y Familia

Los portavoces de la Coalición Provida y Familia, Edgar Aubray y Tamoa Vivas pidieron el lunes que no se confirmen los nombramientos de los designados secretarios de Justicia, Salud y Familia, por sus supuestos apoyos a la comunidad LGBTT+ y el aborto.

“Solicitamos la no confirmación del Senado de la señora Suzanne Roig Fuertes como secretaria de la Familia, la licenciada Janet Parra como secretaria de Justicia y el doctor Víctor Ramos como secretario de Salud. Las razones no están basadas en personalismos, sino en las consecuencias de sus ideas”, expresaron los portavoces en declaraciones escritas.

Argumentaron que, debido a la política pública federal con las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, confirmar a los designados "podría representar un riesgo de obstaculización al cumplimiento para la obtención de los fondos federales".

“Los fondos federales en Puerto Rico no pueden seguir expuestos a riesgos. Tampoco los fondos estatales pueden seguir escurriéndose en protocolos, adiestramientos, contratos, subcontratos, acuerdos colaborativos, iniciativas, programas y promoción pública de lo que ya no es admisible ni moral, ni fiscalmente. Las ONG’s ideológicas no pueden continuar viviendo de nuestras contribuciones”, finalizaron.