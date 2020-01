Código Electoral: ACLU pide a la gobernadora un veto al Proyecto del Senado 1314

La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU PR) y la Unión Americana de Libertades Civiles Foundation (ACLU) enviaron el miércoles, una comunicación pública a la gobernadora Wanda Vázquez Garced exhortándole el VETO al Proyecto del Senado 1314.

“Existe un consenso fuerte, firme y unánime entre científicos en computación que el voto por Internet no se puede llevar a cabo de manera segura y no debe utilizarse para elecciones generales, ya que el riesgo de manipulación indetectable es demasiado real y certero. Manipular las elecciones sin detección es sumamente sencillo para los “hackers” sofisticados de esta época. Desgraciadamente, este conocimiento no ha detenido a gobernantes bienintencionados, pero mal informados de promover el voto por Internet. Pero, su promoción gubernamental no lo hace ni seguro, ni juicioso”, dijo Susan Greenhalgh, vicepresidente de Política Pública y Programas de la Coalición Nacional en Defensa Electoral en comunicación escrita.

Señaló que contra el consenso político y pericial, el Proyecto del Senado 1314 le ordena a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) a implementar el voto por internet como programa piloto desde estas elecciones generales de 2020. Además, le obliga a extender y reglamentar dicho programa a la isla entera para el año 2022. Y, para las elecciones generales de 2028, la Comisión debe tener finalizado el sistema de voto por internet como el único método electoral en Puerto Rico.

“Esta ley propuesta es contracorriente y desacertada, y expondrá al sistema electoral de Puerto Rico y sus electores a amenazas cibernéticas y a la piratería (“hacking”). Marginarán a Puerto Rico, ya que ninguna jurisdicción principal de los Estados Unidos ni se acerca a confiar su infraestructura electoral en un sistema tan vulnerable como lo es uno en línea o por Internet”, añadió.

“Además, el Huracán María y los temblores recientes han demostrado que la infraestructura de la isla— particularmente el sistema eléctrico esencial para tener acceso a la internet—permanece en una condición precaria. Sería temerario confiar el sistema electoral de la isla al funcionamiento del sistema eléctrico de la isla”, señaló.

“Puerto Rico no debe convertirse en el conejillo de Indias del voto por Internet; implementarlo sería temerario y violaría los derechos electorales de los puertorriqueños y puertorriqueñas”, concluyó.

