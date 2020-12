Incalculable pérdida: colapsa el Observatorio de Arecibo

La plataforma del Observatorio de Arecibo colapsó este martes en la mañana, confirmó el científico Jonathan Friedman.

Mira aquí la conferencia de prensa ofrecida por el director del Observatorio de Arecibo.

"She is gone" ("Se fue"), escribió en su cuenta de Facebook junto a una foto.

“El Observatorio de Arecibo colapsó”, dijo por su parte el doctor Abel Méndez, profesor de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Arecibo.

Méndez es astrobiólogo planetario, director del Laboratorio de Habitabilidad Planetaria de la UPR en Arecibo y quien ha hecho investigaciones por varios años en el lugar para dar con mundos habitables.

Declaraciones del NCF

El director de la Fundación Nacional de Ciencias (NCF, por sus siglas en inglés), Sethuraman Panchanathan, dijo en comunicado de prensa que la prioridad, al momento, es mantener el área segura, culminar la evaluación de daños lo antes posible y tomar acción para controlar cualquier daño ambiental que se haya producido.

“Estamos tristes por la situación, pero agradecidos de que nadie resultó herido”, sostuvo Panchanathan.

Según indicó, la investigación preliminar apunta a que la parte superior de todos los soportes de las tres torres se rompieron. Al caer la plataforma de 900 toneladas, los cables también cayeron.

Panchanathan aseguró que el NCF trabajará para que continúen otros trabajos en el Observatorio.

“Aunque el telescopio era una parte clave de las facilidades, el observatorio tiene más infraestructura científica y educativa por lo que se trabajará para ponerlas nuevamente en línea (online)", manifestó.

La plafaforma colapsó esta mañana. Imágenes desde el TeleDrone.

Terremoto en República Dominicana

La Red Sísmica de Puerto Rico informó en ssu redes sociales que el colapso de la estructura fue detectado por la estación sísmica AOPR, que se encuentra ubicada en los predios del Observatorio y que ha sido una colaboración importante entre las agencias.

"Con mucho pesar publicamos el registro sísmico de esta estación al momento del colapso, el cual coincidentemente, ocurrió justo cuando un tren de ondas de un terremoto en la vecina República Dominicana (a las 7:51 AM de magnitud M4.0) pasaba por Puerto Rico. En la imagen que compartimos se puede observar la hora exacta del colapso, a las 07:52:42 AM hora local (11:52:42 UTC), según registrado por AOPR. En el sismograma se puede observar el salto impulsivo en la forma de onda justo después de la onda S del sismo regional. Es una noticia triste para la Ciencia y una tragedia perder tan importante estructura, única en el mundo y de valor incalculable. La RSPR se une a la comunidad científica ante la gran pérdida de este gigante que tantos logros, premios, hallazgos y avances científicos permitió dar a la humanidad", escribieron.

Con tristeza recibo la noticia del colapso del Observatorio lo que representa un duro golpe a nuestra contribución científica en este campo. La pasada semana enviamos comunicación a DC para urgir su restablecimiento. Nos reafirmamos en su aportación y la importancia de levantarlo — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) December 1, 2020

En contexto

El 19 de noviembre, la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF, por sus siglas en inglés) informó en conferencia de prensa que expertos recomendaron la demolición parcial del radiotelescopio debido a irreparables fallas de cables y para garantizar la seguridad de los trabajadores de la construcción y el personal de la instalación.

El pasado 11 de agosto el Observatorio de Arecibo informó sobre la paralización de las operaciones tras la rotura de un cable que causó un corte de 100 pies de largo en el plato reflector del telescopio.

Posteriormente, el 6 de noviembre, se informó sobre un fallo en un segundo cable que causó daños en el plato principal de la instalación.

Durante 57 años, ha servido como base de estudio para científicos de todo el mundo.

Tras el desprendimiento del cable principal la Universidad Central de la Florida (UCF) presentó ante la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) opciones de firmas de ingeniería para abordar el incidente con el fin de determinar la causa de la segunda rotura y cómo estabilizar la estructura mientras se minimiza el riesgo para el personal, incluidos los que realizarían las reparaciones.

El análisis preliminar que hicieron estas compañías indicaba que el cable principal, que falló el 6 de noviembre, debería haber manejado fácilmente la carga adicional según la capacidad de diseño. Sin embargo, los ingenieros sospechan que es probable que haya fallado porque con el tiempo se ha degradado y ha estado soportando una carga adicional desde agosto.

Durante 57 años el Observatorio de Arecibo ha servido como un recurso de clase mundial para la investigación de radioastronomía, planetarios, sistemas solares y geoespacios.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.