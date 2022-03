Comerciante culpa al DACO por cierre de su gasolinera

Un comerciante de Mayagüez alegó el miércoles que, debido a la orden de congelación de márgenes de ganancia en gasolineras, se ve en la obligación de cerrar su negocio.

"Mendez Vigo Shell en Mayagüez cerrara tan pronto se nos termine la poca gasolina que nos queda en los tanques y aprovecho para dar las gracias a todos nuestros clientes que nos auspiciaron durante estos últimos 17 años, la compañía Shell a decidido sacar los tanques y las bombas por lo que no creo que vuelvan a abrir y menos por 20,000 galones que es lo que se vende", escribió en Facebook.

Según John A. Rosario Colón, el gobierno toma "decisiones erróneas por ignorancia sin conocimientos de co o funcionan algunos negocios".

"En mi caso yo estoy arrendado y pago renta, si fuera dueño de la propiedad seria otra cosa, me entristece ver como sobrevivimos un huracán, temblores y una pandemia donde en un momento dado toda la gente estaba guardada y sólo el gobierno y empleados de seguridad pública estaba en la calle por lo que las ventas eran tétricas y ahora tiene que venir un nuevo secretario del DACO a tomar unas decisiones que nos obliga a cerrar, Sr Secretario del DACO, los detallistas de gasolina están ganando .20centavos por galón hace más de 35 años y de allá para acá todo se a triplicado en precio, el agua, la luz, el mínimo federal, los seguros en especial luego del huracán, la disposición de basura, los cobros bancarios, etc, etc, sin mencionar que un 80% de la población paga con ath que nos cuesta un 2%, haga la matemática y verá que gasolineras que venden 50,000 galones apenas sobreviven, en este momento invertimos $42,000 en un camión para ganar $2,000 brutos cuando el gobierno se gana sobre $6,000 a .16 centavos el litro o .60 el galón, sumamente injusto, los pasados secretarios nos congelaba el margen de ganancia pero no nos limitaba a una ganancia establecida como esta haciendo usted, el tener que cerrar y despedir a mis empleados, la incertidumbre de mi familia es su culpa y de nadie más, espero que se oriente con gente que conoce el negocio para el beneficio de otros detallistas que de seguro al igual que yo no tendrán más remedio que cerrar", escribió.