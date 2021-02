Realizan amplios cuestionamientos al contrato de LUMA Energy

La Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, presidida por el representante, Luis Raúl Torres Cruz, inició el martes un proceso de vistas públicas para investigar los alcances del contrato de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) adjudicado a LUMA Energy para operar, administrar, mantener, reparar y restaurar la red eléctrica de Puerto Rico por un periodo de 15 años.

Para la primera sesión fue citado el licenciado Fermín Fontanés Gómez, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP).

Presidente Cameral participa de vista pública sobre la Resolución de la Cámara 136, bajo la cual se investiga el contrato de Luma Energy. #fiscalizaciónefectiva Posted by Cámara de Representantes Puerto Rico on Tuesday, February 23, 2021

El representante Torres Cruz, en su turno inicial, aclaró que, a petición de la Comisión, el funcionario de la AAPP no logró presentar los siguientes documentos que le fueron solicitados: Plan de Remediación del Sistema, Manual de Adquisición de Fondos Federales, Manual de Adquisición de No Fondos Federales, Plan de Respuesta de Emergencias y Estudio de Deseabilidad y Conveniencia.

Por su parte, el licenciado Fontanés explicó que el Plan de Remediación del Sistema, Manual de Adquisición de Fondos Federales, Manual de Adquisición de No Fondos Federales actualmente están siendo redactados por la compañía LUMA Energy. También, mencionó que el Estudio de Deseabilidad y Conveniencia no se entregó, ya que el documento no forma parte de los recursos investigativos que produce la agencia. “O sea, nosotros estamos pagando a LUMA para que ellos redacten sus planes de trabajo”, señaló el representante Torrez Cruz.

Además, el Presidente de la Comisión, solicitó al deponente una explicación sobre los alcances del contrato de LUMA Energy. “El contrato con LUMA es uno de operación y mantenimiento. El contrato no pacta ni contempla aumentos tarifarios. No hay disposición alguna en el contrato que autorice y/o le garantice a LUMA la imposición al consumidor de manera arbitraria e irrazonable de tarifas y/o aumentos en tarifas por servicio eléctrico”, aseguró el licenciado Fontanés haciendo referencia al memorial explicativo que presentó ante la Comisión.

“Ningún empleado regular de la AEE quedará sin empleo ni perderá beneficios como resultado del contrato”, añadió el licenciado Fontanés Gómez.

Aseguran que crea ansiedad.

A respuestas de la lectura de la ponencia de la AAPP, el representante Torres Cruz señaló que “no hay un plan de acción por parte de LUMA y eso es lo que queremos ver”. A contestación de los argumentos presentados por Fontanés, el presidente de la Comisión preguntó si LUMA tiene la autoridad ante el Negociado de Energía de solicitar cambios en una política pública. “Sí, pero toda evaluación tendrá que ser evaluada por el Negociado”, contestó el deponente.

Además, el representante Torres cuestionó si existía una prohibición en blanco y negro en el contrato de LUMA Energy, que le prohibiera realizar una subcontratación de empresas afiliadas con alguna de sus matrices. A su pregunta, el director ejecutivo de AAPP contestó que no.

El representante Jorge Alfredo Rivera Segarra realizó preguntas relacionadas a la fuerza laboral. “He recibido montones de preguntas de empleados de energía eléctrica que sienten que están en el limbo. ¿Por qué los empleados tienen que pasar por un proceso de reclutamiento a empleados que llevan trabajando una cantidad considerable de años?”, cuestionó Rivera. El director ejecutivo de AAPP mencionó que ese proceso forma parte de la reorganización que realizará LUMA. “El reclutamiento es parte del proceso de identificar las funciones y peritaje, para saber dónde mejor cae ese empleado”, explicó Fontanés Gómez.

Al momento de la sesión, el director ejecutivo mencionó que de los 4,000 empleados que existen en trabajos de distribución solo 1,000 empleados han pasado a LUMA Energy. “Ahora, mientras nos acercamos al comienzo del contrato, esos empleados se irán moviendo”, aseguró Fontanés.

Por otro lado, tras las expresiones del representante de la AAPP, el presidente de la Comisión cuestionó que si un empleado que lleva 20 años en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y desea moverse a LUMA y a los 2 años es despedido a través de la ley 80. “¿Esa compensación sería conforme a los 20 años o a los 2 años?”, cuestionó. “Entiendo que la compensación sería por los dos años”, indicó Fontanés.

Según el contrato de LUMA Energy, el mismo está pautado para iniciar el próximo mes de junio. “A la fecha, LUMA ya ha facturado 90 millones y todavía no han comenzado. Se le han desembolsado 28 millones”, explicó Torres Cruz. A la discusión, también se agregaron preguntas del representante y presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, las cuales se dirigieron a la fuerza laboral, tarifas y transparencia.

“Desde el punto de vista operacional, LUMA para ser efectivo, puede realizar un trabajo y determinar que utilizará menos personal para realizar esas tareas”, explicó como una preocupación Hernández Montañez. “Entiendo, que la tarifa de la agencia, de entrada, descalifica al empresarismo en Puerto Rico. El tema de participación de los sectores locales y la transparencia de la información para los ciudadanos es algo que hay que mejorar en la agencia”, mencionó el presidente cameral.

Por su parte, el representante Denis Márquez Lebrón expresó su oposición a la aprobación del contrato de LUMA. “Esto es un contrato para favorecer los grandes intereses”, mencionó.

La próxima vista pública de la Resolución de la Cámara 136 será mañana en el Salón de Audiencias 1, Severo Colberg y está citado el Negociado de Energía de Puerto Rico.

La sesión pública contó con intérpretes de lenguaje de señas y fue transmitida a través de la página de Facebook de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.

