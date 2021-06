Citan a presidente de LUMA tras ausentarse a vista pública cameral

El presidente del consorcio Luma Energy, Wayne Stensby, volvió a ser citado por la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el representante Luis Raúl Torres Cruz, tras ausentarse a una vista pública convocada para el jueves, sobre la Resolución de la Cámara 243, que investiga asuntos relacionados a las prioridades económicas y energéticas de la isla.

“El objetivo de estas vistas públicas es para que el presidente de LUMA le rinda cuentas al pueblo de Puerto Rico. Él cree que puede hacer lo que quiera con los fondos públicos”, señaló Torres Cruz en comunicación escrita.

El legislador informó, que la Comisión que preside, visitó el pasado viernes, 11 de junio las oficinas de LUMA Energy ubicadas en Santurce para entregar la citación de manera presencial.

“También, la Cámara hizo la gestión necesaria para tener traductores y que la vista pudiera fluir. Aquí hay que darle una explicación al pueblo sobre lo que está pasando”.

Por otro lado, Torres Cruz añadió que su interés principal sobre las vistas públicas es conocer en detalles la ejecución de la empresa en las pasadas dos semanas y sobre los eventos ocurridos en la Central de Monacillos en San Juan.

“Como parte de la convocatoria, se le requirió documentos sobre la cantidad de brigadas establecidas por la empresa para todo Puerto Rico, cantidad de empleados y puestos que ocupa la composición de cada brigada, la región o municipio que cubren las brigadas, cantidad de empleados que componen el ‘call center’ o servicio al cliente, la dirección física donde ubica el ‘call center’, cantidad de querellas radicadas desde el primero de junio hasta el presente por los abonados, cantidad de querellas atendidas desde el primero de junio, cantidad de interrupciones en el sistema eléctrico ocurridas a partir de la fecha de inicio de LUMA Energy, sectores que se han visto afectados por las interrupciones en el sistema eléctrico y el periodo de tiempo para la reparación y las interrupciones”, explicó el representante popular.

La Comisión de Desarrollo Económico también remitió la citación de Stensby al asesor de asuntos externos de LUMA Energy, José Pérez, a través de correo electrónico.

El legislador Torres Cruz consideró una “falta de respeto” que Stensby se excusara por medio de correo electrónico. “Él tiene 22 vicepresidentes a los que le paga $675 mil dólares anuales con el dinero de la tarifa de energía eléctrica, que pagamos todo el pueblo de Puerto Rico. Podía haber enviado a cualquiera de ellos o a sus ayudantes, para que contestaran nuestras preguntas a propio conocimiento”.

“Han querido ocultar información al pueblo de Puerto Rico. El señor Wayne Stensby va a ser citado con apercibimiento de desacato. Esta compañía está en violación. Este señor no tiene el más mínimo respeto por el pueblo de Puerto Rico. Aquí, la gente está viviendo momentos difíciles con apagones casi todos los días”, agregó.

Por su parte, la representante Mariana Nogales Molinelli añadió que “la no comparecencia de LUMA Energy, no debe sorprender viniendo de quienes no están dispuesta a enfrentar la realidad y responder a esta supervisión que se realiza desde la Cámara de Representantes”.

La vista pública so pena de desacato se estará celebrando el próximo miércoles, 28 de junio a las 10:00 de la mañana en el Salón de Audiencias 1.

