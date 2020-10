Comisión de Energía asegura no autorizará aumento de tarifa bajo el contrato de LUMA Energy

La Comisión de Energía de la Cámara celebró el miércoles, una vista pública como parte de la investigación que conduce sobre la implementación de las leyes que ordenan la transformación y reconstrucción del sistema energético de la Isla, en la cual el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) estableció que no autorizarán un aumento de tarifa que se solicite bajo el contrato con el consorcio LUMA Energy.

A preguntas del presidente de la Comisión de Energía, Víctor Parés Otero, el presidente del NEPR, Edison Avilés, explicó que LUMA no tiene la facultad para imponer un ajuste a la tarifa o al precio kilovatio/hora. Dijo tendrían que someter al Negociado una solicitud y ellos serán rigurosos con el proceso.

“En los estatutos que rigen la política pública energética y el proceso de transformación del sistema eléctrico se incluyeron enmiendas para regular ese proceso y velar que no haya un alza en el precio kilovatio/hora que signifique un aumento en la tarifa de luz a los abonados de la AEE. Por eso es importante dejar claro que el Negociado de Energía es el ente regulador que vela por que se cumplan con todas las disposiciones en las leyes aprobadas y quien evaluará toda petición de la compañía contratada para cualquier cambio que afecte a los consumidores”, señaló Parés Otero en comunicación escrita.

El ingeniero Avilés manifestó que “no me queda la menor duda que la finalidad es la transformación y tener un mejor sistema eléctrico que sea más justo y razonable para los consumidores. No veo por qué tenemos que estar preocupándonos de una modificación de tarifa cuando los directivos de LUMA Energy han expresado que no lo van a hacer”.

“En caso de que lo hagan, que vengan al Negociado, porque es su derecho, pero pueden estar seguros, como se ha demostrado ya en el récord administrativo en diferentes instancias, que vamos a estar pendientes y nos aseguraremos de que se justifique”, aseguró Avilés.

De igual manera, el representante Parés Otero indagó si LUMA Energy puede enmendar el Plan Integrado de Recursos que se revisa cada tres años. Avilés indicó que nadie puede enmendarlo sin el consentimiento del NEPR. Explicó que la compañía contratada también tendría que someter una solicitud al Negociado de Energía.

El representante Parés Otero, también le preguntó al ingeniero Avilés sobre la propuesta que había sometido la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) al NEPR, el pasado mes de septiembre, para un aumento en la factura eléctrica. Avilés dijo que se debió a que la AEE no cumplió con un proceso interno establecido para someter y registrar las variaciones en los costos de la compra de petróleo en un tiempo establecido.

“Según esa información, fue un incumplimiento administrativo interno que definitivamente los abonados no tienen por qué pagar”, sostuvo el representante.

