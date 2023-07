Comisionada residente arremete contra secretaria del DRNA 

La comisionada residente Jenniffer González Colón reaccionó el lunes a las recientes manifestaciones en la propiedad de sus suegros en La Parguera y acusó a grupos liderados por el influencer Eliezer Molina de vandalismo, y a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Annaís Rodríguez Vega, de actuar de manera irresponsable.

“Mira, mi esposo acompañó a sus padres, que son personas mayores, a acudir como ciudadanos privados, porque mis suegros no son figuras públicas, para reivindicar sus derechos y hacer los reclamos que consideran pertinentes en derecho ante las agencias federales y estatales”, declaró la comisionada residente en conferencia de prensa.

“Sin embargo, me gustaría que la Secretaría de Recursos Naturales no fuera tan irresponsable al hacer declaraciones públicas cuando ni siquiera han concluido las investigaciones y cuando hace públicos documentos internos de la agencia que ni siquiera le han enviado a las partes”, expresó González Colón, refiriéndose a las acusaciones de destrucción de mangles en la propiedad.

Además, la comisionada residente criticó duramente la gestión de la secretaria del DRNA en relación con una multa emitida por una fiesta en Salinas, calificándola como “un chiste”. Destacó que todo el asunto tiene un tinte político y selectivo y que no debe ser exclusivo para una familia. “¿Pero qué casualidad que solamente es a mi suegro y no a ninguna otra propiedad? Miren la multa que le dieron al espuma party en Salinas de mil quinientos dólares. Eso es un chiste. Sin embargo, se hacen cuestionamientos sobre una propiedad de dos personas mayores a quienes les destruyeron la propiedad y pretenden que eso sea el ejercicio y la visión que se le dé a Puerto Rico de cómo se trata la propiedad privada en Puerto Rico. Yo estoy en desacuerdo con eso. Incluso, agredieron a policías en esa supuesta manifestación”, dijo.

El trasfondo de este asunto involucra reclamos de destrucción de mangles en la propiedad de los suegros de la comisionada residente en Lajas. Estos reclamos llevaron a manifestaciones en la propiedad, lo que a su vez llevó a los suegros de González Colón a acudir a los foros federales la pasada semana.

La comisionada también se refirió al impacto que esto podría tener en el turismo en Lajas, y afirmó que la zona es uno de los emblemas turísticos de Puerto Rico. Subrayó que la propiedad cumple con todos los permisos y cuestionó la exclusividad del enfoque en su propiedad familiar.

González, además, se refirió al impacto que esto podría tener en el turismo en Lajas, afirmando que la zona es uno de los emblemas turísticos de Puerto Rico.

“Yo no quisiera pensar que esto es exclusivamente porque son mis suegros, ¿verdad? Y todo el que esté en contra de la ley del derecho, que le aplique la misma norma”, cuestionó González Colón, cuando subrayó que la propiedad cumple con todos los permisos y cuestionando la exclusividad del enfoque en su propiedad familiar.

En cuanto a la situación en otras áreas costeras de Puerto Rico, la comisionada residente argumentó que las propiedades no deben ser objeto de trato especial o de entrada sin autorización, y exigió que las agencias gubernamentales cumplan con la ley de manera equitativa. “Nosotros somos una ciudad, un estado de ley y orden y todos los mecanismos, si hay algo que se hizo contrario a la ley o contrario al reglamento, tiene que someterse a través de esas agencias y le caiga el señor que le caiga. Sea el que sea, y la persona que obviamente no cumpla con eso, caerá con el peso de la ley”, agregó.

Finalmente, González Colón expresó su disgusto con la forma en que se está tratando la propiedad privada en Puerto Rico y lamentó la violencia y el acoso hacia su familia. “Yo llevo en la palestra pública más de 21 años. Y jamás había visto cómo se ensañan con la familia de alguien. Que vengan donde mí, que hablen de mí, yo soy la figura pública, todo lo que quieran pueden hablar de mí. Pero ¿por qué acudir contra mis suegros, personas mayores, para tratar de vincularme a mí, verdad? Yo creo que eso es bajo”, concluyó.

REACCIONA LA SECRETARIA DEL DRNA

Tras las expresiones de González, Rodríguez Vega emitió las siguientes declaraciones escritas:

“Desde el primer día que asumí el cargo de manera interina y luego en propiedad, he respaldado con acciones mis palabras de sancionar todas aquellas violaciones a los reglamentos y leyes ambientales de Puerto Rico, como requiere mi deber ministerial y de acuerdo con la política pública establecida en nuestra Constitución (Artículo VI, Sección 19). Todas nuestras acciones están precedidas de estudios y análisis ambientales y legales, sin distinción alguna de quien las comete.

Al contrario, hemos recibido críticas por protegerle a las personas investigadas el debido proceso de ley y la igual protección de las leyes, que son principios constitucionales de los cuales no nos apartamos aunque causen dilación en los procesos administrativos y judiciales, que son los foros correspondientes donde se deben dilucidar las controversias y no asaltando los lugares donde se alega que hay violaciones de leyes ambientales. Buenos ejemplos recientes y exitosos son los casos del condominio Sol y Playa y la Cueva de las Golondrinas, mientras, el proceso judicial de desalojo y para imponer responsabilidades en la Reserva Estuarina Bahía de Jobos, en Salinas, no sólo avanza sin marcha atrás, sino que a este momento no hay allí una sola persona usurpando los bienes de dominio público, contrario a pocos años atrás.

Respeto profundamente las opiniones de todos los ciudadanos, incluyendo la de los funcionarios electos del Gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, es importante recordar que en el DRNA estamos comprometidos con la protección y conservación de nuestros recursos naturales, y esto incluye los mangles, que son vitales para nuestra biodiversidad y resiliencia contra el cambio climático.

Nuestra intervención no fue un acto selectivo ni de irresponsabilidad, sino un cumplimiento con nuestro deber como guardianes de la naturaleza y el medio ambiente. Si se ha llevado a cabo alguna actividad sin el debido permiso, es nuestra obligación intervenir, sin importar a quién pertenezca la propiedad en cuestión. En el DRNA atendemos con profunda seriedad todas las querellas y casos activos.

El pueblo reclama transparencia y el Gobierno está respondiendo a ese reclamo. Nadie que ame a Puerto Rico y la conservación y protección de nuestra naturaleza debe oponerse a ello.”