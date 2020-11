Comisionado del PIP exige renuncia del director de escrutinio de la CEE

El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos, reclamó en la noche del miércoles la renuncia del director de escrutinio de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Ferdinand Ocasio Vélez, luego de incidentes de agresión entre funcionarios electorales en el Coliseo Roberto Clemente.

“En respuesta a la falta de capacidad del director de escrutinio, Ferdinand Ocasio Vélez, en manejar el escrutinio general esta noche (miércoles) exijo su renuncia inmediata”, sentenció Aponte Berríos en una declaración escrita.

“En vez de apaciguar los ánimos facilitó que el comisionado electoral del PNP (Partido Nuevo Progresista) utilizara el micrófono para hacer una arenga política”, condenó Aponte Berríos.

El Comisionado pipiolo subrayó que ante la situación del conteo de votos y el escrutinio de las elecciones pasadas, desea que el pueblo de Puerto Rico esté bien consciente y tenga la seguridad de que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene a sus inspectores y funcionarios allí desde antes del día uno, que están vigilantes, y que no descansarán hasta que no se cuente el último voto y hasta que no se aclaren todas las dudas que han sido planteadas y las que puedan surgir.

“Estamos aplicando todo nuestro conocimiento y experiencia electoral junto a un gran equipo de funcionarios y voluntarios, que no permitirán trampas ni trucos de ninguna clase. El PIP desde el principio se opuso firmemente a la nueva ley electoral, causante de gran parte del problema, y con nuestros legisladores impulsaremos una ley electoral que surja del consenso, que sea verdaderamente justa y más confiable para nuestro pueblo. Seguimos vigilantes y en pie de lucha”, concluyó Aponte Berríos.

La paralización de los trabajos se dio como consecuencia de la orden del Tribunal de Primera Instancia, que ordenó a la CEE entregar las listas completas de personas que solicitaron el voto ausente o adelantado.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.