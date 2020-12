Comisionado electoral del PPD espera que hoy culmine escrutinio de la alcaldía de Aguadilla

El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo Antonio “Toñito” Cruz Maldonado dijo el miércoles, que 30 de las 60 mesas de adjudicación en el Escrutinio General que lleva a cabo la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), atendían maletines correspondientes a la candidatura de alcalde del Municipio de Aguadilla.

Hasta esa hora, según Cruz Maldonado, se habían recontado las papeletas municipales de alrededor de 32 maletines del Colegio Regular.

CEE certificaría hoy a Miguel Romero como ganador.

“Conforme al plan de trabajo delineado, hoy, esperamos conocer los resultados de la candidatura a alcalde del Municipio de Aguadilla. Es de conocimiento general, que ese escaño se encuentra en recuento debido a que la diferencia en votos entre los candidatos a alcalde del PPD y el PNP es menor a 100 votos”, precisó Cruz Maldonado en declaraciones escritas.

“De igual forma se recontarán los votos que pertenecen al voto adelanto de la Junta Administrativa del Voto Adelantado y Ausente (JAVAA)”, añadió.

Según la página de Internet de la CEE, la noche del evento, el escaño a alcalde de Aguadilla presentaba una ventaja de 75 votos a favor del candidato del PPD, Julio Roldán Concepción (8,760) sobre la candidata del PNP Yanitsia Irizarry Méndez (8,685).

Por otra parte, el Código Electoral en el Artículo 10.8 dispone: Cuando el resultado parcial o preliminar de una elección arroje una diferencia entre dos candidatos a un mismo cargo público electivo de 100 votos o menos, o del .5 por ciento o menos del total de votos adjudicados para ese cargo, la Comisión realizará un recuento de los votos emitidos en los colegios de votación que conformen la demarcación geoelectoral de la candidatura afectada por este resultado estrecho,, estableció el comisionado electoral del PPD.

“Sabemos el interés que tiene el electorado de Aguadilla en conocer los resultados a la mayor brevedad y quiero dejar claro que estamos trabajando para ello. Hasta el momento, como he repetido, los números en los recuentos no se alejan mucho de los resultados del día de la elección y la tendencia hasta ahora favorece a Julio Roldán, candidato del PPD. Otro dato importante destacar es que no he recibido informes de las papeletas tipo “pivazo” municipal a la cual alude la actual alcaldesa en el recurso radicado ante el Tribunal”, explicó Cruz.

“Una vez tengamos un número más concreto, que incluya los resultados de la JAVAA emitiremos expresiones al respecto”, concluyó.

