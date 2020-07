Comisionado interino de NMEAD también renuncia; Nino Correa queda al mando

El comisionado interino del Negociado de Manejo de Emergencias y Desastres (NMEAD), Marcelo Colón, renunció al puesto solo dos días después de ser nombrado tras la salida del general José Burgos.

El veterano rescatista Nino Correa quedará al mando de la agencia.

"Al no tener a nadie a cargo del Negociado y en momentos en que nos acercamos al pico de la temporada de huracanes, es importante que los planes de trabajo tengan continuidad y se garantice una respuesta eficiente para el beneficio del pueblo puertorriqueño. Entendemos que Nino Correa cuenta con la experiencia necesaria para asumir las riendas del NMEAD y liderar el excelente equipo de trabajo que lo compone", sostuvo en declaraciones escritas el Secretario del Departamento de Seguridad Pública, Pedro Janer.

El Secretario detalló que, al principio, la designación será vigente hasta que la gobernadora Wanda Vázquez Garced determine quién será la persona que asuma el cargo en propiedad.

"Estoy agradecido por esta oportunidad y reitero mi compromiso para velar por la seguridad de la ciudadanía en momentos en los que manejamos varias emergencias simultáneamente. Me siento honrado de, una vez más, poner mi experiencia a la disposición del pueblo puertorriqueño", expresó por su parte Correa.

El funcionario cuenta con más de 30 años de experiencia en el campo del manejo de emergencias. Se ha desempeñado como coordinador de Búsqueda y Rescate por 18 años y desde enero de este año ha ocupado la posición de Director de Operaciones en el Negociado.

Burgos, renunció el martes de forma inmediata.

"Aunque no se me ha solicitado mi renuncia, el ambiente político actual no me permite llevar a cabo mis funciones de la manera en que me había comprometido y propuesto", escribió Burgos en su carta.

