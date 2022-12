Comunicadoras y empresarias: se unen Marline Cartagena y María del Carmen González

La productora de Alexandra a las 12, Marline Cartagena, y la reportera María del Carmen González, se unieron este año para impulsar el negocio Markainc.shop, que trae a Puerto Rico -desde Corea y Japón- productos para el cuidado de la piel.

Todo comenzó cuando Marline se enamoró de las series coreanas. Mientras las veía, quedó impresionada por la piel impecable de las protagonistas, así como también por cómo siempre estaba presente el tema del cuidado de la piel en las historias. Fue entonces que comenzó a investigar y se convirtió en un experta del llamado K-Beauty, industria que ha revolucionado el negocio del cuidado de la piel en el mundo.

Como si fuera poco, vio cómo ese mercado era el número uno a nivel internacional, pero en Puerto Rico se desconocía del mismo.

“Siempre me ha gustado el campo de belleza, cabello y piel, es algo que me apasiona. Cuando veo la piel de la mujer coreana en las teleseries, no hay forma de no preguntarse, ¿cómo lo logran? Quise averiguar si tenían la Fuente de la Juventud y pude descubrir un tesoro en el área del cuidado de la piel. En 2012 comencé a comprarlos, recuerdo que tardaban en llegar un poco más de un mes. No pasó mucho tiempo usándolos cuando mi fascinación y admiración por los productos se apoderó de mí. No hablaba otra cosa que no fuera sobre los productos coreanos. Sin imaginar que junto a María del Carmen formaríamos un equipo y un negocio rentable totalmente online", sostuvo la productora.

Y es que, durante los pasados años, la reportera se fue convirtiendo en el "conejillo de indias" a la hora de probar los nuevos productos. Al ver un resultado tan positivo, María del Carmen decidió unirse a su compañera de Telemundo, para dar a conocer los beneficios de utilizar productos coreanos de alta calidad para la piel, a precios accesibles.

“Yo me lavaba la cara con agua y jabón. Era de esas que usaba solo un humectante de vez en cuando. Cuando Marline me empezó a dar los productos que conseguía en Corea, mi piel se transformó y quedé adicta al skincare. Se me fue el acné odioso que me duraba meses y mi cara obtuvo un brillo especial", destacó María del Carmen, quien es la vicepresidenta de Markainc.shop.

“Cuando era pequeña mi mamá tuvo una tienda de Kitty, era una tienda bella que le daba alegría a las personas, siempre soñé con un negocio bonito que brindara ese mismo feeling a los clientes y eso siento con Markainc”, agregó.