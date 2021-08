Comunidad en Vega Baja crea campaña sobre la seguridad en el Charco Azul

Los residentes del Barrio Almirante Sur de Vega Baja, a través de la organización comunitaria Almirante da la Mano, iniciaron el Proyecto Ecológico del Charco Azul en el área para evitar que sigan ocurriendo accidentes y muertes en este lugar turístico.

La campaña también va dirigida a crear conciencia entre los visitantes sobre la importancia de proteger ese recurso natural tan frecuentado por turistas locales e internacionales.

̏ Durante los pasados meses y años hemos sido testigos de múltiples accidentes y muertes en el área de Charco Azul ya que en el lugar no existían letreros con información y advertencias que deben tener en consideración los turistas que visitan la zona, muy en especial las relacionadas a las condiciones del tiempo. Esta falta de información entendemos ha sido la causante de tantas tragedias, y eso es lo que queremos evitar con esta iniciativa comunitaria”, indicó Eduardo Garcia, líder comunitario.

Los residentes con el apoyo económico de pequeños comerciantes de la comunidad adquirieron una serie de letreros los cuales fueron colocados en diversas áreas del Charco Azul en donde advierten a los visitantes, que no deben asistir al área en días nublados y lluviosos, deben prestar atención a la posibilidad de grandes correntias, aunque no esté lloviendo en el área del charco, pero sí en pueblos cercanos como Morovis y Corozal. También, advierten sobre la importancia de revisar las condiciones del tiempo en la zona y pueblos cercanos antes de hacer uso de las facilidades pues una vez están en el área del rio, no hay señal telefónica lo que impedirá la intervención inmediata de las autoridades. Los letreros fueron escritos en español e inglés ante la gran cantidad de turistas de Estados Unidos y otros países que visitan la zona.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades municipales y estatales para que tomen cartas en este asunto y destaquen a un personal de rescate y seguridad en el área y que, a su vez, utilicen sus plataformas para orientar a las personas sobre estas y otras medidas que deben tomarse para que los visitantes disfruten sin que ocurran tragedias.