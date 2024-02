Con expediente criminal hombre que se atrincheró en Adjuntas

Las autoridades arrestaron a un hombre identificado como Iván Rivera Rivera de 58 años, presunto paciente mental, que se atrincheró con armas largas en el interior de una residencia este sábado en el barrio Garzas en Adjuntas.

La expareja del hombre explicó a los medios que el hombre es paciente mental, exemplado de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“Vivimos presos en nuestra casa”, dijo la mujer sobre el temor de que el hombre cumpla supuestas amenazas de querer asesinarla. La fémina indicó que hace un año pidió una orden de protección y no le fue concedida. Alegó que las autoridades no la aprobaron porque las amenazas no las hace directamente a ella, sino a través de sus hijas.

Rivera Rivera tiene expediente criminal por Ley 54.

En un principio se informó que habían personas de rehenes, sin embargo, la portavoz de la Policía, Damarisse Martínez, indicó que en la residencia se encuentra solo el individuo.