Conductor acude a cuartel tras arrollar accidentalmente a peatón en la Baldorioty de Castro

Un hombre identificado como Gilberto José Ramírez Ortiz de 28 años compareció al Precinto de Calle Loíza a eso de las 8:27pm del viernes luego de atropellar accidentalmente a un peatón en la autopista Román Baldorioty de Castro a la altura del residencial Luis Llorens Torres, en San Juan, murió atropellado a eso de las 8:27 pm del viernes.

Según el reporte de la Policía, mientras el hombre transitaba con su vehículo Toyota Sequoia negro no se percató de un hombre que cruzaba por la vía, la cual no cuenta con alumbrado ni cruce peatonal. El hombre, que no ha sido identificado, murió en el acto.

A Ramírez Ortiz le realizaron prueba de alcohol y arrojó 0%.

Una llamada a través del Sistema de Emergencias 911 también alertó a las autoridades, pero el conductor ya se había personado al cuartel.

El agente Modesto Meléndez, adscrito a Patrullas de Carretera San Juan, junto con la fiscal Deborah Rodríguez, se hicieron cargo de la investigación.

Si tiene información que pueda ayudar a esclarecer este accidente o fue testigo, favor de comunicarse de manera confidencial al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan a los teléfonos 787-793-1234 extensiones 2200 o 2201, o a la línea confidencial del Negociado de Policía de Puerto Rico al 787-343-2020. Toda llamada será tratada de manera confidencial.