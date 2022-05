Conductores acuden a estaciones de peajes para recargar AutoExpreso

Luego de 36 días del ciberataque del sistema de AutoExpreso, este lunes reiniciaron las operaciones y los usuarios registrados en la plataforma podrán acceder a sus cuentas para ver el balance que tenían el 16 de abril, y el que tendrán al momento.

A pesar de la restauración del sistema, las estaciones de peajes alrededor de la isla contaban con largas filas de vehículos, debido a la desconfianza de los ciudadanos hacia el sistema de recarga electrónico, luego del hackeo de las cuentas, por lo que prefieren pasar por los carriles de recarga para realizar sus trámites o conocer sus balances.

Este domingo se reportaron cifras récord en los sistemas de recarga de $337,000 en lo carriles y $206 a través de la página web, las cuales suman un total de $543,000. Anteriormente, la suma total recaudada por día era de $280,000.

El director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, Edwin González, añadió que la Oficina de Innovación y Tecnología del gobierno, fiscalizará al operador del sistema para que este sea más robusto.

También, González expuso que no habrá auto recarga automática al instante y que la opción de auto recarga estará disponible a partir del miércoles, esto para proveer un tiempo en el que los usuarios puedan verificar el balance actual en sus cuentas.

Por otro lado, se aclaró que para evitar débitos altos por balances pendientes por el tiempo que el sistema no estuvo disponible, las auto recargas se limitarán a un máximo de una (1) por día por un periodo de diez (10) días.

Los conductores tendrán un periodo de gracia hasta el viernes, 1ro de julio de 2022, para que puedan saldar los peajes acumulados entre el 16 de abril de 2022 y el 23 de mayo de 2022 sin incurrir en multas ni penalidades. Durante este periodo no habrá multas por las transacciones de peajes acumuladas, para que los conductores salden los peajes acumulados que no estaban visibles hasta este momento.

De igual forma, podrán acceder al servicio automatizado del Centro de Llamadas, ver los detalles del reinicio de operaciones en los sitios web de AutoExpreso y del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el Centro de Llamadas, la Oficina de Servicio al Cliente en Guaynabo y por cita en los mostradores de AutoExpreso en todos los CESCO participantes. Estos servicios permanecerán en horarios extendidos hasta el jueves, 30 de junio. Por tanto, los carriles de recarga operarán de lunes a domingo, de 5:00 am a 8:00 pm, mientras que el Centro de Servicio al Cliente operará de lunes a viernes, de 7:00 am a 8:00 pm, y los sábados, de 8:00 am a 2:00 pm.