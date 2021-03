Confirmación de Larry Seilhamer en la Cámara está condicionada a discusión sobre el Código Electoral

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago dijo el miércoles, que el designado secretario de Estado, Larry Seilhamer Rodríguez tiene los votos para ser confirmado.

“No he llevado el nombramiento a caucus, pero no he recibido oposición. En las vistas él contestó todas las preguntas, es el insumo que me dieron los compañeros. Puedo adelantar que el informe de la Comisión de Nombramientos fue votado unánime. De los 15 legisladores que votaron a favor del nombramiento de Larry Seilhamer, así que se incluyen en el calendario. Si esos 15 legisladores votan mañana pues ya tiene los votos”, dijo Dalmau Santiago a preguntas de la prensa.

Sobre el caso del secretario designado de Justicia, Domingo Emanuelli, mencionó que de ser votado a favor, se incluirá para la sesión del martes de la semana próxima.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez condicionó la votación en la Cámara para la confirmación de Seilhamer Rodríguez, según le expresó al gobernador, Pedro Pierluisi, a que se atienda las enmiendas al Código Electoral.

“Cristal Clear”, dijo Hernández Montañez.

“Porque a diferencia del Senado que tiene un sinnúmero de nombramientos, veteranos legisladores que en su mayoría están en la Cámara, consideran que hay que adelantar unas causas que para ellos, consideran prioritarias y si no es ahora, no es nunca. Y que si no aprovechamos la oportunidad para darle paso a que se analice seriamente el tema electoral, después que se aprueben los nombramientos, el ejecutivo no va a tener ninguna razón para motivarse para sentarse en la mesa. Hicimos el planteamiento hoy y ya tenemos una reunión mañana a las once de la mañana”, añadió.

Cabe señalar que el nombramiento de Seilhamer Rodríguez requiere la aprobación en ambas cámaras legislativas.

Las expresiones de los presidentes legislativos se dieron luego de sostener una reunión con el gobernador.

