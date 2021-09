Confirman que el periodista Efrén Arroyo falleció por COVID-19

El legendario reportero Efrén Arroyo Torres murió a causa del COVID-19, según se confirmó este sábado.

“Agradecemos a todas las personas que nos han enviado sus condolencias, por el cariño y respeto hacia mi padre. Él tenía pautado ir a recibir atención médica justo el mismo día que falleció. Este es un mensaje para que las personas que no quieren vacunarse lo reevalúen y de que no podemos bajar la guardia. No le deseamos este dolor a ninguna otra familia”, expresó Efrén Arroyo, hijo en declaraciones escritas.

Los familiares cercanos que estuvieron en contacto con él en sus últimos momentos de vida ya se realizaron las pruebas de rigor y arrojaron negativo.

“Mi papá tuvo un malestar físico. Hablé con él ayer (miércoles) porque me llegó a textear que se sentía muy mal. Lamentablemente en el día de hoy, se levantó, se bebió un jugo, parece que se quedó dormido y ahí falleció. No tenemos más datos de qué pudo haber sucedido.", dijo el jueves, a preguntas de la prensa.

Explicó que tenía un "catarro", por lo que le harían las pruebas pertinentes para confirmar si estaba contagiado con el COVID-19. Reveló que su padre no estaba vacunado.

“Siempre fue un hombre de pueblo y lo que le gustaba era el servicio público. Esto es algo que nos duele y como familia estamos unidos.”, expresó.

Su cuerpo fue cremado y, el martes, habrá una misa para para familiares y allegados durante la mañana. Luego, el público tendrá acceso en la Funeraria Ehret de 2 de la tarde a 8 de la noche para darle su último adiós.

Telemundo se solidariza con su familia en este momento tan difícil.

Descansa en paz, Efrén.

Efrén Arroyo nació en Santurce, el 18 de junio de 1953. Estudió arte dramático y educación audiovisual en la Universidad de Puerto Rico.

Comenzó su carrera periodística en 1978.

