Conoce al primer puertorriqueño presidente de la asociación APTA

Kelvin D. Lorenzo Rivera es un joven estudiante de tercer año del programa Doctor en Terapia Física del Recinto de Ciencias Médicas, motivado a llevar el mensaje sobre la importancia de su profesión y exponerla. Fue su pasión por el deporte y la exposición a diferentes lesiones lo que motivó al joven a perseguir esta carrera.

“La terapia física desde pequeño me llamó la atención porque mi mamá estudió terapia física. Pero no le presté tanta atención hasta que empecé a hacer deportes y tener lesiones que entonces me motivé a estudiarlo.”, dijo Lorenzo Rivera a Telenoticias.

A través de su bachillerato en educación física elemental, tuvo la oportunidad de servir a niños con necesidades especiales. Debido a la falta de conocimiento del tema en la Isla, buscó integrarse a la American Physical Therapist Association (APTA, por sus siglas en inglés) con el fin de brindarle nuevas experiencias a estudiantes de la Isla y mantenerles informados sobre la profesión.

“El mensaje que quiero llevar es que la gente conozca sobre la terapia física que es importante para la sociedad. Además, que se actualice la Ley de Terapia Física de 1962, que desde entonces no se le han hecho arreglos.”, añadió.

Debido a sus iniciativas y esfuerzos, Lorenzo Rivera recibió el acercamiento para ocupar la posición de embajador de Puerto Rico, y posteriormente fue electo como presidente del Student Assembly Board of Directors (SABoD) de la APTA. Ahora se dedicará a desarrollar nuevos líderes y actividades para mantener activa la profesión.

Si usted está interesado en conocer más sobre la terapia física, compartir experiencias, y/o formar parte de alguna organización, puede comunicarse con Kelvin a través de su correo electrónico kelvin.lorenzo1@upr.edu.

