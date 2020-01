Conoce los centros de acopios para ayudar a los damnificados del sur

Debido a la emergencia que atraviesa la Isla ante los movimientos telúricos que se han reportado en los últimos días, estos son los centros de acopios que estarán operando para ayudar a los damnificados del sur:

1. Toa Baja – sábado 12 de enero de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

El Movimiento al Rescate de Mi Escuela y la Federación de Maestros de Puerto Rico estará recibiendo donaciones en la Escuela Lorencita Ramírez de Arellano. Estarán recibiendo: agua, medicamentos, comidas enlatadas, neveritas, estufas de gas, “sleeping bags”, frisas y toallas, almohadas, anques verdes de gas propano, moisés, pañales, leche de bebé, leche de cajita, mosquiteros, cargadores solares, radios portátiles, abanicos portátiles, baterías de todo tamaño, materiales escolares, productos de aseo y de higiene personal y libros de pintar.

Si no puedes llegar, pero deseas donar, puedes enviar tu donativo por ATH móvil al 787-585-7311 y señalar que es para ayudar a los damnificados. Para más información puede comunicarse al 787-585-7311 con Antonia Rossy, 787-445-3119 con Gladys Padilla y 787- 630-4046 con Wanda González.

2. Toa Alta – jueves 9 de enero de las 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Se estarán recogiendo artículos de primera necesidad en la Casa Alcaldía de la Ciudad. Aceptarán alimentos enlatados, agua, pañales para niños y adultos, artículos de higiene personal, linternas, baterías, medicamentos, kit de primeros auxilios, entre otros artículos de primera necesidad.

3. Cayey – jueves 9 de enero desde las 10:00 a.m.

Se estarán recogiendo artículos en el Estadio Pedro Montañez, informó el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez. Algunos de los artículos son linternas, baterías de todos tamaños, frisas, sábanas. jabón, cepillos de dientes, crema dental, casetas de campaña, agua embotellada, alimentos no perecederos y medicamentos OTC (over the counter).

4. Ponce – en Rovira Office Park frente a los antiguos Twin Cinemas.

Necesitan con urgencia pañales, pads y toallitas húmedas para adultos mayores, de todos los tamaños. Además, estarán aceptando artículos de bebe e higiene personal.

5. Bayamón – del 9 al 11 de enero

De 8:30 a.m. a 5:30 p.m. Ubicados en el estacionamiento del coliseo Rubén Rodríguez. Estarán aceptando: pañales de adultos y niños, toallas húmedas, artículos de higiene personal como pasta de dientes, cepillo de dientes, desodorantes, jabón, toallas sanitarias femeninas, champú, hand sanitizer, entre otros artículos.

6. San Juan - desde el jueves 9 de enero hasta el sábado 11

De 8:30 a.m. a 5:30 p.m. en la Oficina de la comisionada residente, segundo piso del Antiguo Edificio de Medicina Tropical. Estarán aceptando: pañales de adultos y niños, toallas húmedas, artículos de higiene personal como pasta de dientes, cepillo de dientes, desodorantes, jabón, toallas sanitarias femeninas, champú, hand sanitizer, entre otros artículos.

7. Comité Olímpico de Puerto Rico - de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Ubicados en el edificio Casa Olímpica en la Avenida Constitución #3, Viejo San Juan al lado del Antiguo Casino. Necesitan frazadas (para el frío), casetas de acampar, agua, artículos de primera necesidad (toallas sanitarias, papel de baño, papel toalla, jabón, cepillos de dientes, hand sanitaiser), linternas, baterías, comida enlatada (leche en la caja, en polvo, salchichas, espaguetis, atún, galletas, cereal), comida para bebés (meriendas), entrenamiento para niños (juegos pasivos) y equipo deportivo, entre otros. Para más información puede comunicarse al (787) 723-3890.

8. CODEPOLA

El presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), Ariel Torres Meléndez hizo un llamado el jueves un llamado a la ciudadanía a cooperar en la recopilación de artículos de primera necesidad. Indicó que recolectarán las donaciones en nuestra oficina ubicada en 6 Cll Muñoz Rivera en Trujillo Alto (antiguo Tribunal).

Los artículos que se estarán recogiendo incluyen: agua, alimentos enlatados, granos y farináceos, medicinas para adultos y niños, Ibuprofen, Acetaminophen, aspirina, triple Antibiótico, antiácidos para niños y adultos, Pedialyte, multivitaminas para mitigar las alergias (Over the Counter), , artículos y/o botiquines de primeros auxilios (first aid kits), plantas eléctricas de gasolina, diésel o gas propano, estufas portátiles, tanques y recipientes de almacenamiento de agua, tanques y recipientes de almacenamiento de combustible, casetas de campaña, baterías de todo tipo, linternas de todo tipo, fósforos y encendedores (lighters), cargadores de energía, leche UHT, ropa de cama y frisas, ropa de hombre, mujer de todas las edades, ropa de niños y bebés, fórmula de leche para bebés, pañales desechables para bebés, toallitas húmedas o “wipes”, sanitizers, productos higiénicos para adultos, niños y bebés.Cualquier otro artículo que un consumidor pueda razonablemente necesitar para recuperarse de una situación de emergencia

Las donaciones serán entregadas directamente a los damnificados, en coordinación con los alcaldes de los municipios con mayor número de damnificados reportados en Guánica, Guayanilla, Yauco, Peñuelas y Ponce.

