Consejos para reducir el consumo de energía eléctrica en el hogar

El Negociado de Energía aprobó el miércoles otro aumento en la factura por el servicio de energía eléctrica, que entra en vigor este viernes 1 de julio.

Para un cliente residencial con un consumo promedio de 800 kWh por mes, el nuevo precio por el servicio de energía eléctrica será de 33.4 centavos por kWh, comparado con 28.82 centavos por kWh para el trimestre anterior.

LUMA ofrece algunos consejos para reducir el consumo y así, evitar ver un incremento tan marcado en la factura de la luz.

A continuación, las medidas que puedes tomar:

Enseres eficientes

Compra enseres que sean eficientes en su uso de energía (ENERGY STAR).

Hay más de 60 tipos de enseres considerados ENERGY STAR: luces, neveras, aires acondicionados, lavadoras de ropa, lavaplatos, TV, “Home Theaters”, DVD, etc.

Los productos ENERGY STAR consumen entre 10% a 50% menos energía y reducen las emisiones de gases dañinos al ambiente. Para mayor información, visita www.energystar.gov.

Paisajismo

Siembra vegetación exterior alrededor de tu casa para refrescarte y limitar el uso del acondicionador de aire.

Nevera y Congelador

Ajusta el termostato de la nevera a no menos de 40F° y del congelador a no menos no menos de 0F°.

Iluminación

Reemplaza las bombillas incandescentes por lámparas LED que alumbran igual usando mucha menos energía.

Usa luz natural siempre que sea posible mediante abrir ventanas, cortinas e instalar tragaluces.

Ventilación

Utiliza abanicos de techo en vez de aires acondicionados

Usa el acondicionador de aire en una temperatura adecuada, no excesivamente fría

Si compras una unidad de ventana, que tenga un (EER) Energy Efficiency Ratio mayor de 9.4

Si compras una unidad «mini split», que tenga el Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) mayor de 14 y el EER mayor de 11.5

Prácticas Generales

Apaga las luces y los equipos eléctricos cuando no los uses.

Secadora de Ropa

Mantén limpio el filtro de la secadora

Mantén una ventilación adecuada para que la ropa seque más rápido

Limita su uso y seca al aire libre siempre que sea posible.

Calentador de Agua