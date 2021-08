Construcción de hospital en Vieques iniciaría en el 2022

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, presentó este jueves el diseño del nuevo hospital de Vieques.

Durante su mensaje, también informó que la demolición de la estructura actual comenzará a finales de este año y que la construcción de las nuevas instalaciones se realizará por fases entre el 2022 y el 2024.

El anuncio se hizo en conferencia de prensa junto con el alcalde de Vieques, José Corcino y el director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), Eduardo Rivera Cruz. También estuvieron presentes el director ejecutivo de COR3, Manuel Laboy, el coordinador de desastres y recuperación de FEMA para Puerto Rico, José Baquero y los legisladores del Distrito, Carlos Méndez y Marissa Jiménez.

“Hace unos meses anuncié el comienzo del proceso de subastas para el nuevo hospital de Vieques y hoy me place comunicar que este año comenzará el proceso de diseño y plano de construcción. Los viequenses se merecen un hospital de calidad al que puedan acudir las 24 horas del día a recibir servicios médicos. El actual hospital fue construido con los estándares de construcción de hace más de 30 años por lo que es más que necesario construir uno con los códigos más recientes de construcción incluyendo las recomendaciones del municipio el Departamento de Salud, expertos en infraestructura y diseño de hospitales”, comentó el gobernador quien a principios de año autorizó el desembolso de $1 millón a esos fines.

Pierluisi explicó que durante el primer trimestre del 2022 se habrá completado la demolición de la estructura actual (afectada severamente tras los huracanes de 2017), el diseño, los planos de construcción y la preparación del terreno. La primera fase de la construcción que iniciará durante el segundo trimestre del año próximo incluirá el Centro de Diálisis, cuartos de máquinas (generadores, cisternas y subestación).

Mientras, la segunda fase, que finalizará en el 2023, incluirá el edificio principal, el helipuerto, la Sala de Emergencias y Urgencias, el Centro de Imágenes, farmacia y laboratorio. Por último, en el año 2024, el proyecto estará completo con la Clínica Ambulatoria, las oficinas de administración, servicios dentales, entre otros.

Durante la conferencia de prensa el gobernador explicó que por recomendación de diseñadores expertos en hospitales se determinó demoler la actual estructura porque la reparación toma más tiempo, es más costosa “y no da espacio para crecimiento” aparte de que no podía ser arreglada por fases. Además, la circulación funcional de los pacientes dentro de la instalación no cumplía con los códigos de salud y creaba un serio problema de cuidado médico para los pacientes al no haber segregación por sus respectivas condiciones.

La nueva estructura tendrá el doble del espacio funcional que la instalación anterior. Además, se duplican las estaciones de diálisis y tendrá facilidades que antes que no tenía como una cámara hiperbárica e infusión de quimioterapia. También tendrá 12 camas de observación y dos de asilamiento.

Por su parte, el director ejecutivo de AFI comentó que la agencia “seguirá trabajando con el sentido de urgencia que el gobernador nos exige y que este proyecto amerita. Hoy podemos rendir cuentas de que la nueva clínica de salud de Vieques será una de gran nivel. Los viequenses tendrán una estructura resiliente, desde donde se brindarán todos los servicios necesarios para los residentes y visitantes de la Isla Nena”.

Mientras, el alcalde de Vieques, José Corcino, comentó que “para nosotros los viequenses, que tanto hemos esperado por esta realidad, hoy se marca otro paso firme e importante en la lucha por brindarle a nuestro pueblo los servicios de salud que se merecen. Agradezco al gobernador por siempre estar ahí para los viequenses. Hoy hacemos historia con esta presentación que muy pronto será realidad”.

Cabe destacar que el pasado mes de mayo el gobernador Pedro R. Pierluisi firmó una Orden Ejecutiva para crear el Concilio para el Desarrollo Económico Sostenible de Vieques con el objetivo de buscar fortalecer y robustecer el desarrollo económico de la Isla municipio y atender el tema de salud de los viequenses. El pasado 25 de abril el gobernador anunció el comienzo del proceso de subastas para el cual fue seleccionada la empresa CSA.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.