Construirán en la Isla nueva clínica de atención mental para los veteranos

Con una inversión de 50 millones de dólares en fondos federales, sobre 23,000 veteranos en Puerto Rico e Islas Vírgenes tendrán una nueva opción de cuidado de salud con la construcción del Centro del Programa Domiciliario y Psicosocial para Pacientes Ambulatorios del Departamento de Veteranos (VA), anunciaron este sábado la comisionada residente, Jenniffer González Colón, y el director del Sistema de Salud del Caribe de VA (VACHS, por sus siglas en inglés), Carlos Escobar.

“Los veteranos de Puerto Rico y las Islas Vírgenes merecen un lugar para sanar sus heridas mentales después de su servicio a nuestra nación. Durante demasiado tiempo les hemos pedido a nuestros veteranos que se atiendan alejados de sus hogares y familias, pero hoy, damos la bienvenida a una inversión de 50 millones de dólares en fondos federales para brindar, aquí en Puerto Rico, atención de vanguardia con un personal culturalmente conectado para ayudar a los veteranos, a ofrecerles esperanza, validando fortalezas, enseñando destrezas y facilitando la integración comunitaria para que cada veterano pueda desarrollar roles significativos en la comunidad”, expresó la comisionada residente.

Los trabajos de construcción comenzaron el 14 de julio de 2021 y se estima que culmine en marzo de 2023. Se prevé que se generen sobre 750 empleos directos e indirectos durante construcción y 125 en operación. El complejo que cubre 74,149 pies cuadrados tendrá 177 estacionamientos, un edificio de 5 pisos y 40 habitaciones para un programa de rehabilitación a largo plazo. El centro contará con dos programas: el residencial y el de recuperación psicosocial.

El Programa residencial consiste en 40 apartamentos diseñados para funcionar como un programa residencial de rehabilitación para veteranos en donde se promueve el desarrollo de nuevas destrezas y aptitudes que se necesitan para vivir independientemente en la comunidad. Este será uno novel y permitirá que el hospital de Veteranos en Puerto Rico pueda tratar estos pacientes en la Isla y no tenga que trasladarlos a otros estados. Estos traslados afectaban a los veteranos apartándolos de sus familiares y evitando que exista un apoyo directo de estos durante la recuperación. Las barreras culturales o de lenguaje ya no será un efecto devastador en el proceso de rehabilitación y atención médica.

El Programa de Recuperación Psicosocial se provee como una alternativa de base comunitaria, orientado a la recuperación, intervenciones de crecimiento y desarrollo de destrezas y apoyo para veteranos con condiciones y conductas relacionadas a la salud mental.

Con un presupuesto operativo de aproximadamente 600 millones de dólares, el VACHS es un sistema de atención que sirve a los 23,000 veteranos de Puerto Rico e Islas Vírgenes, que consta de un centro médico en San Juan, Puerto Rico, y 10 clínicas ambulatorias ubicadas en todo Puerto Rico (Arecibo, Ceiba, Comerío, Guayama Mayagüez, Ponce, Utuado, Vieques) y las Islas Vírgenes Estadounidenses (St. Croix, St. Thomas).