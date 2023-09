Contralora confirma que investiga al RCM

La Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdevieso, confirmó este martes que investiga al Recinto de Ciencias Médicas.

"No obstante, para no afectar la misma, no emitiremos comentarios al respecto", expresó Valdevieso en declaraciones escritas.

La confirmación surge tras las expresiones de la rectora Ilka Ríos, quien alegó que la pesquisa se concentra en el periodo en el que Segundo Díaz Quilichini ocupó el puesto de forma interina.

En la mañana, Ramos dijo que su inminente destitución se debe a que el presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis Ferrao no puede lidiar con la presión.

“El presidente alegó ayer que él tiene mucha presión. Que él y su familia están sufriendo de presión, y por eso no quiere que yo siga porque para él es demasiado “overwhelming””, dijo Ríos Reyes a Hoy Día Puerto Rico.

Además, aseguró que miembros de la Junta de Gobierno de la UPR le pidieron que no renunciara a pesar de la solicitud de Ferrao.